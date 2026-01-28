「高低速2段切替式のパートタイム4WD」搭載グレードに注目！

スズキが販売する本格四輪駆動車として多くの人が思い浮かべるのは「ジムニー」でしょう。しかし、そのジムニーに匹敵するほどの悪路走破性を秘めたモデルが、同じスズキのラインナップに存在することをご存知でしょうか。そのクルマとは、軽トラックの「キャリイ」です。

キャリイは1961年の登場以来、軽トラック市場の代表格として、農業や商業といった様々な現場で長きにわたり支持され続けています。

現行型は2013年に発売された11代目にあたり、居住空間の拡大や新エンジンの採用による燃費と走行性能の向上を実現しました。その後も改良が重ねられ、先進運転支援機能「デュアルカメラブレーキサポート」の採用で安全性能も高められています。

2018年5月には、室内空間をさらに広げた「スーパーキャリイ」も登場。そして2025年12月19日には、デザインや先進装備を刷新し、使い勝手を向上させた大幅改良モデルが発売されています。

このキャリイが、なぜジムニーと同等の悪路走破性を持つと言えるのでしょうか。その秘密は、一部グレードに設定されている高性能な4WDシステムにあります。パワートレインは660ccの自然吸気エンジンに5速MTまたは4速ATが組み合わされ、駆動方式はFRのほかに2種類の4WDが用意されています。

そのうち、最上級グレード「KX」や「KC農繁」、そしてスーパーキャリイの「X」「Xリミテッド」の5速MT車には、「高低速2段切替式のパートタイム4WD」が採用されています。これはセンターコンソールのセレクターレバーで操作するもので、通常走行ではFRの「2H」、砂利道などでは4WDの「4H」を使用します。さらに、起伏の激しい悪路では「4L」に切り替えることで、通常モードでは走行が困難な状況でも優れたけん引力を発揮します。

そして特筆すべきは、「デフロック」を標準で装備している点です。田んぼのようなぬかるみで片方のタイヤが空転してしまった場合でも、デフロック機能を使えばもう片方のタイヤに駆動力を伝え、脱出を可能にします。このデフロックは、悪路走破性で定評のあるジムニーですら装備しておらず、トヨタ「ランドクルーザー250」のような大型四輪駆動車でもオプション設定となることが少なくありません。このため、状況によってはキャリイがこれらのクルマを上回る性能を見せることさえあるのです。

もちろん、荷物の積載を前提とする軽トラックであるため、空車状態ではリアに荷重がかかりにくいという特性は考慮する必要があります。しかし、田畑などの未舗装路で作業を行う際には、低速ギアの4WDとデフロックの組み合わせが非常に頼もしい存在となるでしょう。

この高性能な4WDシステムを搭載するキャリイの価格（消費税込）は、136万700円（KC農繁）からとなっており、スーパーキャリイでも172万3700円（Xリミテッド）です。ジムニーの価格が約192万円からであることを考えると、約30万円から60万円もリーズナブルな設定です。高い悪路走破性を求めつつも、乗車定員はそれほど重視しない方にとって、魅力的な選択肢になり得ます。

近年では、一般ユーザーからの軽トラックへの関心も高まっており、国内のアフターパーツメーカーからは多種多様なカスタムパーツが販売されています。自分好みのスタイルに仕上げるだけでなく、走破性能をさらに高めるアイテムも存在するため、カスタマイズを通じて自分だけの一台を創り上げるのも新たな楽しみ方と言えるでしょう。