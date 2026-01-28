野中瑠衣が自身がデザインしたグッズの販売を報告

バレーボール女子日本代表の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が27日、自身のインスタグラムで衣料ブランド「MOz FOREST LABEL」とのコラボグッズ発売を報告。パーカーやTシャツをデザインしたことを明かすと、ファンから反響が上がっている。

野中は「この度、MOz FOREST LABELさんとコラボすることになりました！」と私服姿の打ち合わせ風景を投稿しながら報告。パーカーやTシャツなどのデザインを自身で手掛け、「普段スウェットを着ることも多いですし、皆さんにも気軽に着ていただけるものになってます！」とアピールした。

グッズは完全受注生産で、2月から受注開始予定。「自分で自分の好きなデザインを入れた服を作るのはとても新鮮でした」と感想を語り、「皆さんが着てくれるのを楽しみにしてます！！！」と結んだ投稿には、ファンからコメントが集まった。

「パーカー欲しい 瑠衣ちゃん可愛すぎ」

「今や バレーだけでなく凄いですね」

「買うよ 瑠衣ちゃん可愛い」

「そんなん言われたら買ってまうやろ〜」

「モデルも瑠衣ちゃんで」

「写真が出てきて一瞬どこのアイドルだろうと思った」

「おめでとうございます!!!!! 絶対にGETしたい」

24歳の野中は身長177センチのアウトサイドヒッター。2025年に日本代表初選出され、5月の記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と大人気アイドルグループに“なり切った”発言をして話題になった。



（THE ANSWER編集部）