描き下ろし限定グッズが当たる！TVアニメ『ゴールデンカムイ』×ミツカン鍋つゆコラボ
株式会社Mizkanは、最終章放送中のTVアニメ『ゴールデンカムイ』とコラボレーションしたレシート応募キャンペーンを、2026年2月1日（日）より全国で実施する。本キャンペーンは、『ゴールデンカムイ』の作中でも描かれる「食」を通じた人と人とのつながりや、寒い季節に鍋を囲む団らんの時間をテーマに企画した。対象のミツカン鍋つゆ商品を購入・応募した人の中から、TVアニメ『ゴールデンカムイ』の世界観を表現した描き下ろし限定グッズなどが抽選で当たる。
＜キャンペーン概要＞
「ミツカン鍋つゆ」2点を含む1,000円（税込）分のレシートをスマートフォンで撮影し、キャンペーンサイトよりWEB応募いただくと、TVアニメ『ゴールデンカムイ』描き下ろし限定グッズやオリジナルのとんすい＆れんげセット、えらべるPay1,000ポイントなどが合計363名様に抽選で当たる。
※応募条件、対象商品、注意事項等の詳細はキャンペーンサイトを確認のこと。
＜キャンペーン期間＞
レシート応募期間：2026年2月1日（日）0:00〜2026年2月28日（土）23:59
対象レシート期限：2026年1月27日（火）〜2026年2月28日（土）
＜景品コース＞
・ゴールデン賞：描き下ろしグッズセット 3名様
・A賞：とんすい＆れんげセット 10名様
・B賞：描き下ろし限定アクリルスタンドセット 50名様
・C賞：描き下ろし限定缶バッジセット 100名様
・D賞：えらべるPay1,000ポイント 200名様
※景品画像はイメージ。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がある
＜対象商品＞
〇ミツカン鍋つゆ各種
〆まで美味しい ごま豆乳鍋つゆ ストレート
〆まで美味しい キムチ鍋つゆ ストレート
〆まで美味しい 寄せ鍋つゆ ストレート
〆まで美味しい 焼あごだし鍋つゆ ストレート
〆まで美味しい 北海道産ほたてと蛤の貝だし鍋つゆ ストレート
〆まで美味しい とんこつしょうゆ鍋つゆ ストレート
〆まで美味しい 濃厚みそ鍋つゆ ストレート
〆まで美味しい 地鶏塩ちゃんこ鍋つゆ ストレート
〆まで美味しい 地鶏昆布だし鍋つゆ ストレート
〆まで美味しい ごま豆乳鍋つゆ＜赤＞ ストレート
〆まで美味しい ありが鯛だし鍋つゆ〜濃厚白湯仕立て〜
〆まで美味しい ごま豆乳鍋つゆ ミニパック
〆まで美味しい キムチ鍋つゆ ミニパック
〆まで美味しい 焼あごだし鍋つゆ ミニパック
鍋ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ オマール海老の海賊ブイヤベーステイスト
鍋ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ トリュフ香るマンハッタンクラムチャウダーテイスト
鍋ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ 発酵唐辛子のユッケジャンテイスト
中華蕎麦とみ田監修 濃厚豚骨魚介鍋つゆ
札幌味噌拉麺専門店けやき監修 札幌味噌鍋つゆ
家系総本山吉村家監修 横浜豚骨醤油鍋つゆ
中華蕎麦とみ田監修 ラーメン鍋 豚にんにく
札幌味噌拉麺専門店けやき監修 ラーメン鍋 辛旨味噌
スープしゃぶ 極みだし ストレート
スープしゃぶ 極みだし ミニパック
＜対象店舗＞
全国の対象商品取り扱い店舗
＜応募方法＞
対象商品を2点含む1,000円(税込)以上のレシートをスマートフォンで撮影し応募すること。
※1回のご応募で選択できるのは1コースのみで、1回で何口でも応募できる。
※キャンペーン期間中は何回でも応募できる。
※対象商品を含むレシートは複数枚合算して応募できる。
※レシートを合算する場合は、各レシート内容が分かるように画像1枚に収めて撮影すること。
※クレジットカードでのお買い上げレシートはカード情報が写らないように撮影すること。
※一度応募した内容についての確認や変更は受けかねるので、予めご了承のこと。
※応募はWEB応募のみとなる。ハガキや封書での応募は受け付けていない。
※オンラインショップやネットスーパー、宅配サービス等で購入したレシートは除く。
■キャンペーンサイト
