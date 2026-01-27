散歩嫌いな柴犬がとったまさかの行動が注目を集めています。脱衣所で見つかった、思わず二度見してしまうワンコの姿は、記事執筆時点で80万回以上再生され、「完全に食パン」「これはシンデレラフィット」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：散歩嫌いな犬に『お散歩行きませんか？』とお誘い→洗濯機の横に隠れてしまい…】

お散歩が嫌いすぎるワンコ

Instagramアカウント「柴犬【ロック＆ボブ】」に投稿されたのは、お散歩の気配を察知した柴犬が取った思いもよらない行動。

柴犬の「ロック」くんは、犬には珍しくお散歩が大の苦手。いつも「お散歩行こう」のひと言を聞くと、サッとその場から姿を消してしまうのだそうです。

この日もお散歩を察知したロックくんが、気づけば見当たらなくなっていたとのこと。ママさんが探しながら脱衣所のドアを開けてみると……

一瞬いないかと思いきや、洗濯機と壁の間からフワフワの茶色い尻尾がちらりと見えていました。

衝撃のシンデレラフィット

これはもしや…？と、上から様子を確認してみると、そこには驚きの光景が。ロックくんは、壁と洗濯機のわずかな隙間に、見事に挟まっていたのです。

ママさんが隙間に手をかざしてみると、その幅はまさかの手のひら1枚分ほど。どうやって入り込んだのか分からないほどのシンデレラフィットぶりに、思わずママさんも吹き出してしまったようです。

両側からムギュッと挟まれ、まるで食パンのようなフォルムになってしまったロックくん。シュールさと可愛らしさが同居した姿に、クスッとせずにはいられません。

お散歩、完全拒否

「ガルゥ～」という唸り声をあげながら、最後までお散歩を拒否していたというロックくん。

もともとお散歩は苦手ですが、冬の寒さでさらに気が進まなくなってしまうのだそうです。

普段から「お散歩」のひと言を聞くと、ダンボールの中やソファの裏など、あらゆる隙間に隠れてしまうのだとか。なお、今回の洗濯機の隙間からも自分でちゃんと出てこられたそうなので、その点はご安心ください。

この投稿はInstagramで80万回以上再生され話題に。コメント欄には「まさに頭隠して尻隠さず」「シンデレラフィットのせいで食パン感が増してるw」「尻尾が少し出ちゃってるのが可愛すぎる」といった声が寄せられました。

Instagramアカウント『柴犬【ロック＆ボブ】』では、お散歩が大嫌いなロックくんと、性格が正反対なパリピ犬・ボブくんの日常が投稿されています。個性あふれる2匹の様子が気になる方は、ぜひアカウントをのぞいてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「柴犬【ロック＆ボブ】」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。