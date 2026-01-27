プロトレーナー・高島誠さんが語る「タイミングが遅れる最大の要因」

どれだけ鋭いスイングを誇っていても、実戦で差し込まれて凡打に終わるケースは少なくない。少年野球からプロまで「もっと早くタイミングを取れ」という打撃指導は現場でよく聞かれるが、具体的になぜ始動が遅れるのか。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、プロ格闘家と素人のスパーリング（試合形式の練習）を引き合いに、その本質を解説する。

「素人は大きく振りかぶるから、パンチが当たらないんです。大きく後ろに引けばそれだけ威力は出るかもしれませんが、その分、相手に『今から打ちますよ』と教えているようなものです。一方でプロの格闘家はモーションが極限まで小さくて速いから、相手に反応する隙を与えません。野球のバッティングもこれと全く同じで、タイミングが遅れる最大の原因は、予備動作が大きすぎて立ち遅れていることにあります」

高島さんによれば、多くの打者がテークバックを取る際、バットを捕手側へ引きすぎてしまうという。早くタイミングを取ろうとするのはいいが、トップの位置が深くなればなるほど、皮肉にも「立ち遅れ」が深刻化する。

さらに、この「立ち遅れ」の悪癖を無意識に助長しているのが、日本の練習現場で今も根強く残る「斜め前からのティー打撃」だと警鐘を鳴らす。

「斜めから投げてもらうと、物理的な構造上、どうしても前の肩が入りすぎることで、トップの位置が深くなります。これでは正面から来るボールへの反応は確実に遅れるんです。野球は正面から来るボールを打つ競技なのに、日々の練習でわざわざ肩を入れて視界を狭くし、自ら差し込まれる原因を身体に叩き込んでいます」

高島さんは「これは日本の野球界における“悪しき伝統”の一つと言っても過言ではありません」と鋭く指摘し、「正面から来るボールに対して肩を入れすぎず、しっかりボールが見える状況を作った上で、いろいろな球種に反応する。その『ファイティングポーズ』をいかに崩さないかが勝負です」と続けた。

「斜めティー」が立ち遅れを助長…ネット越しにトスする“正面ティー”を推奨

高島さんが推奨するのは、ネット越しに正面からトスしてもらうティー打撃だ。自宅でも丸めた新聞紙やバドミントンのシャトル、プラスチックボールなどを使えば、省スペースで安全に行うことができる。

大切なのは、正面から来る軌道に対して無駄な予備動作を省き、いかにフラットに反応できるか。この精度を高めることこそが、キレのある直球に対して差し込まれることなく打ち返すための解決策となる。

「打者はどこに投げられても対応できる状態を作っておかないといけません。多くの指導者も『早くタイミングを取れ』と問題提起はしますが、それが解決策ではありません。どういった状態が『早く』なのか、そのためには何をすべきかを考えることが本来の指導だと思います」

高島さんは2月2日から開催される「打撃改革 3DAYS」に出演予定。プロの現場で培った「立ち遅れないための構えの作り方」を追求していく。（内田勝治 / Katsuharu Uchida）