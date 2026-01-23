３月開催の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見を行い、代表メンバー２９人を発表した。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）のＷＢＣでの投手起用について井端監督は「昨年から（状況は）変わっていない。まだスプリングキャンプをやっていないので、まず投げてからということ」と、今後の調整次第になるという見通しを改めて示した。

大谷は１１月末にＷＢＣでの投手出場に向けて、「投げたパターンとしても何通りかプランは持っておくべきだと思う」と語った。昨年６月に２度目のトミー・ジョン手術から投手復帰して二刀流を再開。「（昨季は）リハビリが終わったという感覚」とし、今季を本格的な二刀流復帰シーズンと位置付けている。ドジャースの春季キャンプで投手としての調整を進める中で、ＷＢＣ登板についての具体的なイメージを固めていくことになる。

大谷はこの日、自身のインスタグラムに新規投稿。２４日に行われた全米野球記者協会ニューヨーク支部の夕食会で、愛犬のデコピンに「ＭＶＤ（Ｍｏｓｔ Ｖａｌｕａｂｌｅ Ｄｏｇ）」のトロフィーが贈られたことを明かし、２ショットをアップした。