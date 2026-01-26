全国12店舗で開催！丸福珈琲店×リラックマコラボフェア
サンエックス株式会社は、株式会社丸福商店が展開する丸福珈琲店と「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を2026年2⽉1⽇（日）〜2⽉28⽇（土）の期間、丸福珈琲店全国12店舗にて開催される。「丸福珈琲店」と「リラックマ」のコラボは、店舗で出すコラボメニューとしての販売が今回が初めてのこと。「リラックマ」のベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたコラボメニューを展開する。リラックマたちが大好きなホットケーキやいちごなどのかわいいコラボメニューを楽しめる。
■コラボスイーツ
〇「丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ」
1,870円（税込）
丸福珈琲店名物のホットケーキとバニラアイス、フルーツの相性はピッタリ！
〇「リラックマたちの大好きいちごパフェ」
1,980円（税込）
リラックマたちの好きないちごをたくさん使ったパフェ
クランブルの食感をアクセントにたっぷりの生クリームとアイスクリームで楽しめる
■コラボフード
〇「チャイロイコグマのハンバーガープレート」
2,200円（税込）
ハンバーガーのバンズがチャイロイコグマになったかわいらしいハンバーガープレート
■コラボスイーツ、コラボフードを1点ご注文につき1枚ステッカーをプレゼント
スマホのケースにも入る使いやすいサイズで、全2種類のステッカーを用意している。オーダー時に好きな種類を選択できる。
※配布予定数量終了の場合はご了承のこと
■コラボドリンク
〇「ほっこりホットチョコレート」
990円（税込）
ホットチョコレートにたっぷりのホイップクリーム、リラックマのクッキーを添えました
〇「ごゆるりチョコフロート」
1,100円（税込）
チョコレートドリンクにバニラアイスとリラックマのクッキーをトッピング
■コラボドリンクを1点ご注文で1枚コースターをプレゼント
ノベルティのコースターは全2種類用意している。オーダー時に好きな種類を選択できる。
※配布予定数量終了の場合はご了承のこと
＜詳細情報＞
2026年2月1日（日）〜2月28日（土）
《大阪》ルクアイーレ店・HEPナビオ店・イオン大日店・心斎橋PARCO店・上本町YUFURA店・グラングリーン大阪店（※）
《名古屋》星が丘テラス店
《東京》東急吉祥寺店・ヨドバシAKIBA店
《神奈川》川崎アゼリア店
《千葉》そごう千葉店
《福岡》博多阪急店
（※）グラングリーン大阪店は2/12（木）まで。
© 2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
丸福珈琲店×リラックマコラボフェア
