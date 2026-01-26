ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë»×¤ï¤º¡ÖOMG¡×¡¡½÷Àµ¼Ô¤¬Â¨È¿±þ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¶½Ê³
½÷Àµ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿ÂçÃ«¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Àµ¼Ô¤â¡È¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡É¾Î»¿¤òÆÏ¤±¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Í¼¿©²ñ¤Î¹ç´Ö¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂçÃ«¤ÎÅê¹Æ¤òMLB¤â¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡MLB¤¬Åê¹Æ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«¤¬¸ø³«¤·¤¿°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÂçÃ«¤Ï¼«¿È¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿MVP¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖDecoy Ohtani¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤È¤È¤â¤Ë¡ÖMost Valuable Dog¡×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤ò±¦¼ê¤Ë»ý¤Á¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÏÍ¼¿©²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤é¤È¤È¤â¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤âÃíÌÜ¡£¡ÖOMG¡ÊOy my god/¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¡ª¡Ë¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¥ê¥×¥é¥¤¤·¤¿¡£¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Öshohei¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¡£Â³¤±¤Æ¤½¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµÏ¿·Ï¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2Ï¢ÇÆ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¥ª¥Õ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¤â¡¢ÂçÃ«¤¬Íí¤àÅê¹Æ¤Ë¤ÏÅÙ¡¹È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÂçÃ«¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÂ¨È¿±þ¡£ÂçÃ«¤Î³èÌö¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤â´î¤Ó¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë