呼称権やロゴ使用権を活用…世界最強を目指すビジョンに賛同

野球日本代表「侍ジャパン」は26日、サポーティングパートナーとして新たにNetflix合同会社が決定したと発表した。

全てのカテゴリーで「世界最強」を目指す侍ジャパンのビジョンのもと、同社は世界一に向けた挑戦をサポートしていく。今回の契約により、同社には侍ジャパンの呼称権やロゴの使用権が付与される。「同社は、野球日本代表『侍ジャパン』の世界一に向けて応援していただきます」とコメントした。

動画配信サービスの世界的巨頭が、ナショナルチームの支援に乗り出す異例の形となった。世界一奪還を目指すトップチームのみならず、全世代での強化を図る侍ジャパンにとって、グローバルな発信力を有する新パートナーの加入は大きな後押しとなりそうだ。

同社は3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、日本国内での独占放映権を得ている。これまでにない多角的なアプローチで、野球界のさらなる発展と「世界最強」への道のりに注目が集まる。（Full-Count編集部）