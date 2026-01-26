¤Þ¤À1·î¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬¡ÖNo.1ÍÎÏ¸õÊä¡×¡¡¥È¥ê¤ò¾þ¤ëÄÁ¤·¤»Ñ¤ËLA¥á¥Ç¥£¥¢ÃíÌÜ
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ÎÉ½¾´Í¼¿©²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¡ÖºÇÍ¥½¨¸¤¾Þ¡×¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Í¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ËÁá¤¯¤âÇ¯´ÖºÇ¹â¤Î°ìËç¤È¤·¤ÆÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤ÎÂçÃ«¤¬¡¢¼°Åµ½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ËÃåÍÑ¤µ¤»Êú¤¤«¤«¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¥Í¥º¡¦¥Ð¥ì¥í»á¤é¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿°ìËç¤Ç¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó°¦¸¤¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖMost Valuable Dog¡×¤ÎÆÃÀ½¥×¥ì¡¼¥È¤À¡£ÂçÃ«¼«¿È¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿MVP¤Î½â¤È¤ÏÊÌ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¿è¤Ê±é½Ð¤Ï¡¢É½¾´¼°¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ì¥¢¤Ê°ìËç¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤äÂåÍý¿Í¤Ø¤Î¼Õ¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°¦¤¹¤ëºÊ¤Ç¤¢¤ë¿¿Èþ»Ò¡¢Ì¼¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ø¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿Ë»¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤ò¸ø¤Î¾ì¤Ç²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿ÂçÃ«¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶ÌÃ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¤½¤Î²¹¤«¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥×¥ì¡¼¥È¤Î²£¤Ç¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö2026Ç¯¤ÎNo.1¼Ì¿¿¤Î¡¢ÍÎÏ¸õÊä¤¬Áá¤¯¤âÅÐ¾ì¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤â¤¦¥Ù¥¹¥È¥Õ¥©¥È¸õÊä¾Ð¡×¡Ö¥¥Þ¤ê¤¹¤®¤ÆÁá¤¯¤â2026No.1¼Ì¿¿¤ÎÍ½´¶¤À¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÂçÃ«¤¬²ÈÂ²¤È¶¦¤ËÊâ¤à¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÊó¤Ïµå³¦Á´ÂÎ¤Ë²¹¤«¤ÊÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¡¢¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë