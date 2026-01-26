¶ÌÀîÅ°»á¡¢WBC¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤ë¤«¤Ê¡×¥Í¥È¥Õ¥êÆÈÀêÇÛ¿®¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬26Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤ÎÃæ·Ñ¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¸«¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇWBC¤ÎÆüËÜÀï¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤ÏÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÈÀêÃæ·Ñ¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê±©Ä»¿µ°ì¤¬¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÊäÂ¡£Ç¯»Ï¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹¤È¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¸«¤¿ÉôÊ¬¤Ï¸«¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é·è¾¡Àï¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤é¸«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¸«¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Ç¼«¿®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤°¤é¤¤²ÃÆþ¼ÔÁý¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¶½Ì£¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Âç²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»î¹ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£