¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëµÆÃÓ¥¿¥¯¥È»á¡ÖÁÇ¿¶¤ê¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Åß¤Î¶¯²½´ü´Ö¡£²ó¿ô¤ò¿ô¤¨¤Ê¤¬¤éÁª¼êÁ´°÷¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤ò¹Ô¤¦¥Á¡¼¥à¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó¡¢¸½ºß¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëµÆÃÓ¥¿¥¯¥È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ø¤Î»ØÆ³¤Ç¤â¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÁÇ¿¶¤ê¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÍýÍ³¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¡ØÂÐÅêµå¤òÁÛÄê¡Ù¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÎý½¬¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÁÇ¿¶¤ê¤Ç·×Â¬¤¹¤ë¥¹¥¤¥ó¥°Â®ÅÙ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä°ÌÃÖ¤È¥º¥ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Ö¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÁÇ¿¶¤ê¤Î¶õµ¤¤òÀÚ¤êÎö¤¯²»¤«¤é¡¢¹¥ÉÔÄ´¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ØÆ³¼Ô¤äÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ì¤À¤±±Ô¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÖÂÐ¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¤¸Æ°ºî¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¿¶¤ê¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈµÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¹â¹»À¸¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°Â®ÅÙ¤¬140¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¤è¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢NPB¤ÎÁª¼ê¤Ç¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÄºÝ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°Â®ÅÙ¤Ï120¥¥í¤â¤¢¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÇ¿¶¤ê¤ÎÊý¤¬Â®¤¤¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Â¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ëÊý¸þ¤ÇºÇÂç²ÃÂ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÂ®¤¤µå¤ò¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬¥¹¥¤¥ó¥°Â®ÅÙ¤è¤ê¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤È¥¹¥¤¥ó¥°»þ´Ö¡Ê¿¶¤ë¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÎÃ»¤µ¡Ë¤À¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤Ë¤¤¤«¤ËºÇÂç½ÐÎÏ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿Îý½¬¤ä¥¹¥¥ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÂÇ·â¥É¥ê¥ë¤ÇÍÜ¤¦¡ÈÂÐ¥Ü¡¼¥ë¡É¤Î´¶³Ð¡ÖÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¾åÃ£¤Ø¤Î¶áÆ»¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢µ¢Âð¸å¤Î¼«¼çÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Æ¤ë´Ä¶¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÇ¿¶¤ê°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤Ï³§Ìµ¤ËÅù¤·¤¤¡£¤½¤³¤ÇµÆÃÓ¤µ¤ó¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÁÇ¿¶¤ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ëÂÇ·â¥É¥ê¥ë¤À¡£
¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¾å¤«¤éÍî¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Êá¼êÂ¦¤Î¼ê¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¤È¼ê¤ÎÁàºîÀ¤òÍÜ¤¦¡Ø¥Ï¥ó¥É¥¢¥¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ë¡Ù¤ä¡¢¶»¸µ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤òÃ´¤¤¤ÇÂÎ¤Î²óÅ¾¤À¤±¤Ç¿¶¤ë¡Ø¥Û¡¼¥ë¥É¥Ð¥Ã¥È¥É¥ê¥ë¡Ù¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡³°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤ÇÀµ¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃÖ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤¿¸å¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ï¼è¤é¤º¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤è¤ê¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÆ°ºî¤ò»ß¤á¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡£¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã»¤¯»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤¬»ë³ÐÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ø¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥È¥Ã¥×¡Ù¤Ç40¥á¡¼¥È¥ëÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤ò¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇ¿¶¤ê¤Ï¿¶¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Î»þÂå¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤«µ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£²ó¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¥¹¥¤¥ó¥°¤´¤È¤ËÇ¾¤ÈÂÎ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤É¤¦È¿±þ¤·¡¢¤É¤¦ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¾åÃ£¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡×
¡¡µÆÃÓ¤µ¤ó¤ÏÍè·î³«ºÅ¤Î¡ÖÂÇ·â²þ³×3DAYS¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©Ë¡¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÆâÅÄ¾¡¼£ / Katsuharu Uchida¡Ë