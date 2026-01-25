「冬服を着ると、なぜか顔がパンパンに見える…」と感じたことはありませんか？ 防寒のために、ついつい上から下まで覆ってしまいたくなりますが、冬服を着る上で意識したいのが「抜け感」です。着やせテクがSNSで話題の元レスリング選手・おかだゆりさん直伝のテクを活かせば、しっかり暖かいのに、小顔に見えるコーディネートに激変します。ぜひ試してみてください！

Before：着こみすぎて顔の存在感がバツグン…

首元までしっかりカバーしようとすると、首がつまって顔だけが目立ち、大きく見えてしまう恐れが。首が見えないと上半身も、抜け感がなくパツパツです！

【写真】タートルネックは折り返して肌見せを

After：タートルネックのちょっとしたテクで脱・顔でか見え！

首の肌がチラリと見えるだけで小顔に。

●ポイント1：タートルネックは折り返して肌を見せる

細いところを強調し、太いところを隠す着やせルールをここでも適用。

「タートルの衿を折り返して、少し首を出せば、肌の抜け感で小顔に見えます」（おかださん、以下同）

●ポイント2：足首の細い部分が見えるスカート丈で抜け感を

下半身もひたすら「細いところ」を強調。

「足首が見えるスカート丈にすれば、足首の細さが強調され、下半身全体にメリハリが生まれます」

Check：この冬は「ボリューミーなニット帽」でさらにやせ見え！

顔の面積を小さく見せられる帽子は着やせの救世主。とくにニット帽はボリュームがあるので小顔効果が。

「顔の幅より大きいものを選ぶと顔が小さく見えます」