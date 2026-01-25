調味料を整えるのが少し面倒な煮物も、めんつゆがあればぐっと手軽に。今回は料理研究家のきじまりゅうたさんに、めんつゆでつくる「手羽元と根菜のめんつゆ煮」のレシピを教えてもらいました。煮汁に溶け込んだ手羽元のうま味がレンコンやゴボウにしみ込んで、心を癒やす味わいです。

簡単につくれる「手羽元と根菜のめんつゆ煮」

ホクホクのレンコンも食欲をそそる甘辛味がしみ渡った、絶品煮物。

【写真】手羽元のうま味が染み込んで、絶品煮物が完成！

「調味料をたくさん使わないから、料理が苦手な人にもおすすめ！ 鶏とゴボウを水で煮て、めんつゆはあと入れに。やわらかく仕上がるよ」（きじまさん）

●手羽元と根菜のめんつゆ煮

【材料（4人分）】

鶏手羽元 12本

レンコン 300g

ゴボウ 200g

サラダ油 大さじ1／2

めんつゆ（3倍濃縮） 1／2カップ

ウズラの卵（水煮） 12個



●つくり方

（1）レンコンは皮をむいて1cm幅の輪切りにし、大きければ半月切りにする。ゴボウはタワシでよく洗い、皮ごと5mm厚さ、6cm長さの斜め薄切りにする。それぞれ水にさらす。手羽元は水気をペーパータオルでふく。

（2）フライパンにサラダ油をひき、（1）の手羽元を皮目を下にして並べ入れる。中火で熱してこんがりと色づくまで焼き、上下を返す。（1）のゴボウを水気をきってから加え、水をひたひたになるまで注ぐ。フタをして煮立ったら、弱めの中火にして12分煮る。

（3）フタを外し、めんつゆを加える。（1）のレンコンを水気をきってから加え、ウズラの卵も加えて中火にする。ときどき上下を返しながら、煮汁が少なくなるまで10分ほど煮詰める。

これくらい照りっとするまで煮詰めれば完成！

［1人分320kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです