関メディ・井戸伸年総監督が推奨…「チューブ」で分かる理想の重心位置

素振りでは良いスイングができても、実戦や負荷がかかると形が崩れてしまう選手は多いだろう。自分のスイングバランスが適正か知る術はあるのか。中学硬式野球の強豪として知られる「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、ゴムチューブを使ったユニークなチェック法を推奨している。

このドリルで使用しているのはトレーニング用のチューブだが、自転車のチューブなどでも代用可能。目的は負荷を高めるだけでなく、スイングのバランスチェックにある。自分の重心位置が正しいかどうかを客観的に診断できる。

方法はシンプルだ。骨盤のあたりにチューブを巻いて打撃姿勢を取る。パートナーに後方（捕手側）から引っ張ってもらい、この状態でスイングする。ポイントは頭の位置だ。

頭がつま先のラインにあれば引っ張られても耐えられ、きれいなフォロースルーを維持できる。ところが、頭の位置がブレてかかと寄りになると、体重もかかと側に乗り、チューブの力に負けてしまう。バランスを保てず、体勢が大きく崩れてしまうのだ。

パートナーは後ろから軽く引っ張るだけで十分。それだけで「すごく体重バランスが分かりやすい」と井戸総監督は説明する。スイング中もバランスを維持できているか。チューブを使ってチェックしてみてはいかがだろうか。（First-Pitch編集部）