¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤¬¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡×Í¢½Ðµ¬À©¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×Êª»ñ¤ò½ä¤ê¡¢ÆüÃæ¤Î¾äÅö¤Æ¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£¿¼ÁØ¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÐºÑÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö1·î6Æü¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Ï¡Ø·³Ì±Î¾ÍÑÉÊ¡Ù¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¸·³Ê²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¸µÁÇ¡Ë¤ÏÈ¯¸÷¤ä¿¨ÇÞ¤ÎÀÇ½¡¢¼§À¤¬¶¯ÎÏ¤ÊÊª»ñ¤Ç¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÀèÃ¼À½ÉÊ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬»ö¼Â¾å¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÇÆ¸¢¤ò°®¤ë»º¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎËäÂ¢ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢ÀºÏ£²áÄø¤Ç¤âÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢9³ä¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÀºÏ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÂçÏÂÁí¸¦¤Ï²¾¤ËÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢Æþ¤¬1Ç¯´Ö»ß¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎGDP¤ò1.3¡ó¡ÊÌó7Ãû±ß¡Ë²¡¤·²¼¤²¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÅö¶É¤ÎÈ¯É½¤Ï¡ÖÁ´ÌÌ¶ØÍ¢¡×¤òÃÇ¸À¤·¤Ê¤¤¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÏÀË¡¤À¤Ã¤¿¡£
¶¯µ¤¤Ë¸«¤¨¤ë½¬¶áÊ¿»á¤À¤¬
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çº£²ó¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ï¡Ø·³Ì±Î¾ÍÑÉÊ¡Ù¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎºÆ·³È÷²½¤È³ËÊÝÍ¤Î´ë¤Æ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡Ù¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ØÌ±À¸ÉÊ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö·³Ì±Î¾ÍÑÉÊ¤Î¶ÌÜ¤ÏÈó¾ï¤ËÛ£Ëæ¡×
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£¡¢Í¢½Ð´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤Î¹àÌÜ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê1¡ËºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¡£
¡Ê2¡ËºÇ½ªÅª¤ÊÈÎÇäÀè´ë¶È¤ÈÃæ´Ö¶È¼Ô¤Î¾ðÊó¡£
¡Ê3¡ËÆüËÜ¤ÇÀ¸»º¤·¤¿À½ÉÊ¤òÊÆ¹ñ¤Ê¤ÉÂè3¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Îµ¬À©¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¹â¸ý¹¯ÂÀ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö·³Ì±Î¾ÍÑÉÊ¤Î¶ÌÜ¤ÏÈó¾ï¤ËÛ£Ëæ¡£Îã¤¨¤Ð¥È¥è¥¿¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÌ±À¸ÉÊ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÎÅÙ¹ç¤Ï¡ËÅö¶É¤Îºü²Ã¸º¼¡Âè¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î´ë¶È¤Ï°à½Ì¤ä×ÖÅÙ¤ò¤·¤Æ¡¢Ì±À¸ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤âÅöÌÌ¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¼Ø¸ý¤ò²ó¤¹¤è¤¦¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ð¤ò´Ë¤á¤¿¤ê¹Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×
¡¡¤¿¤À¡¢Ãæ´üÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÛÉ(¤«)Î´(¤ê¤å¤¦)»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÈ¯É½¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÍ¢½Ð¤Î¼êÂ³¤¤òÊ£»¨²½¤·¡¢¿³ºº¤ò¸·³Ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÅö¶É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤Ï¼Ø¸ý¤ò²ó¤¹¤è¤¦¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ð¤ò´Ë¤á¤¿¤ê¹Ê¤Ã¤¿¤êÄ´À°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Â¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Î¤³¤¦¤·¤¿´Þ¤ß¤Î¤¢¤ëÂÖÅÙ¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£ÂÐÆüËÜ¤Î¡È¼åÅÀ¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¹â¸ý»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢µÕ¤ËÃæ¹ñ¤¬º¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤âÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤Ë¤½¤ì¤é¤òÃæ¹ñ¤¬°ìÀÆ¤ËÍ¢Æþ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Î»º¶È¤¬µÕ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÏÊÆ´Ú¤Ë¼¡¤°3°Ì¤ÎËÇ°×¹ñ¡£ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¡Ö°ìÆü¤ÎÄ¹¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¼±¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¼è°úÄä»ß¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂåÉ½Åª¤ÊÆüËÜÀ½ÉÊ¤ò3¤Äµó¤²¤è¤¦¡£
