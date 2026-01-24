ドジャース傘下の右腕、張賢淑の姿も

ドジャースの山本由伸投手の自主トレにまさかの人物がいた。24日、ロッテの澤田圭佑投手がインスタグラムを更新。その中に、ドジャース傘下に所属する韓国人右腕、張賢淑（チャン・ヒョンソク）投手の姿もあった。

山本の自主トレには澤田の他に、張、中日・高橋宏斗投手、ロッテ・廣池康志郎投手の姿もあった。また、昨年末にはプロボクサーの那須川天心も参加しており、投稿の左上に「最終日何処行ってたん？」とコメントされていた。

21歳の張はKBOのドラフト1位候補とも言わていたが、2023年8月にドジャースと契約を結んだ。マイナーではルーキーリーグとシングルAに在籍。昨季はシングルAで13試合で0勝2敗、防御率4.65、WHIP1.35だった。

山本の自主トレに突如現れた右腕にファンも注目。「山本とトレーニングセッションをしていたようだ」「右から3人は毎年固定メンバーだけどまさかのドジャース傘下所属のチャン・ヒョンソクも一緒に自主トレしてたとは」とコメントが集まった。（Full-Count編集部）