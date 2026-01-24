仕事や恋、家庭の悩み…もしかしたら、ホロスコープであなたの“宿命”を読み解くことで、解決するかもしれません。ホロスコープを「迷ったときの道しるべとなるツールとして使ってほしい」と語るのは、新感覚バラエティ番組『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）で注目を集めている占い師の彌彌告（みみこ）さん。今回は、てんびん座〜うお座までの彌彌告さん流・太陽星座で読み解く開運アクション・スポットについて教えてもらいました。

※ この記事は『とにかく運がつかめる！彌彌告の開運ホロスコープBOOK』（扶桑社刊）を一部抜粋・再構成して作成しています。

てんびん座：華やかさと公正さを併せ持つ調和の人

12星座イチの華やかさと抜群のバランス感覚をもっていて、権威に屈せず公平さを大事にする人。みんなの間に立ち、バランサーの役割を担うことも多いです。

●てんびん座の開運アクション＆スポットは？

おしゃれやメイクなど、自分みがきが開運のカギ。ファッションや立ち居ふるまいを研究し、自分を美しく演出するといいでしょう。心と外見のバランスを整えることも重要です。

そんなてんびん座さんは、国づくりの神・少彦名命を祀（まつ）る金櫻（かなざくら）神社（山梨県）へ。水晶発祥の地としても名高く、一生ものの水晶のお守りをいただいてきて！

さそり座：情熱を秘めたミステリアスな探究者

ひとつのことを愛し続ける気質があり、とにかくきわめようとする人。人の気持ちに対して共感力が抜群。めったなことは口にせず、周りからは秘密主義者に見えます。

●さそり座の開運アクション＆スポットは？

好きなことをとことんきわめるのが開運のカギ。だれにもおかされない自分だけの聖域で、コレクションや研究、マニアックなことに没頭して知識を深めると運が味方します。

深い洞察力と強い意志をもつさそり座さんには、鳴無（おとなし）神社（高知県）がおすすめ。ひと言で願いを叶えてくれる神・一言主命を祀り、良縁をもたらす開運神社です！

いて座：自由を求めて進む情熱の冒険者

矢を放つがごとく、遠い世界に憧れ、自由と冒険、広いフィールドに飛び込める人。目標を決めたら、どんなに回り道をしても到達する決意があります。

●いて座の開運アクション＆スポットは？

旅に出ることが開運のカギ。とくに海外旅行や自然のなかでのアクティビティが吉。未知の土地や文化に触れると視野が広がり、新しい目標やチャンスがつかめます。

そんな自由を愛するいて座さんはサムハラ神社（大阪府）へ。「サムハラ」とは「身を守る護符・神威の力」を意味し、どこに行くにも強力な厄払いの効果あり！

やぎ座：努力を積み重ねる堅実な実力者

12星座イチ、まじめで几帳面な人。責任感が強く、常識的で、かなり堅実なタイプです。目標達成のためには、最後まで絶対にあきらめない不屈の精神をもちます。

●やぎ座の開運アクション＆スポットは？

明確な目標と野心をもつことが開運のカギ。達成したい理想を掲げ、一歩ずつ着実に進めば大きな成果に。小さな成功体験を積み重ねることで運気が上昇します。

そんな堅実な努力家のやぎ座さんには住吉大社（大阪府）。境内の五所御前で「五・大・力」の石を集めると、「体・智・財・福・寿」の力が目標達成をあと押し。

みずがめ座：自由と理性を兼ね備えた独創の革命家

社会の型にはまるのを嫌い、とにかく個性的。自分独自の原理原則のもとに行動し、それでもついてきてくれる仲間を大事にします。冷静で客観的な判断力もあり。

●みずがめ座の開運アクション＆スポットは？

「自分が変わっている」ことをとことん肯定することが開運のカギ。好きな分野を独自のやり方できわめていくと吉。常識に縛られない発想がチャンスを呼び込みます。

そんな好奇心旺盛なみずがめ座さんは幣立（へいたて）神宮（熊本県）へ。高天原神話の舞台とされるこの地で神々の息吹を感じつつ感謝を捧げれば、幸運が次々訪れるはず！

うお座：優しさで世界を包む共感のヒーラー

さまざまな人の気持ちを理解し、感情豊かで共感力が抜群。それゆえ自己犠牲を伴い、自分のことはついあと回しにするタイプ。優しさと強さをもち合わせます。

●うお座の開運アクション＆スポットは？

自分の優しさを活かせる形で人と関わることが開運のカギ。興味のある分野での国際交流や外国語の学び、心を動かすボランティア活動などが、新たな縁と幸運を引き寄せます。

そんな優しさに満ちたうお座さんは、樹齢2000年以上の御神木がある來宮（きのみや）神社（静岡県）へ。大楠を一周すると寿命が延び、願いが叶うと伝えられています。