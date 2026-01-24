ダイコンを切ったときに断面が青く変色していた経験はありませんか。その際の対処法について、農林水産省がXの公式アカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…珍しい」 断面が青く変色した「ダイコン」の“画像”がコレです！

煮込み料理や鍋料理に使うのがお勧め

農水省は「【農林水産省からのお願い】捨てないで！捨てないで！捨てないで！」とXで呼び掛けた上で「ダイコンを切った時に青くなっているものがまれにあります。こちらはダイコンの生理障害です」と、ダイコンの断面が青く変色する理由を説明。

食べてもよいのかについては「食べても問題ありません！ 気になる方は煮込み料理や鍋料理で使っていただくのがオススメです！」と説明しています。

この投稿に対し、SNS上では「そうなんだー」「知らなかった」「捨ててたわ」「味はどうなの？」「初めてこれに当たった時は驚きましたが、普通においしく食べられました」などの声のほか、「食べる勇気がありません」「大丈夫だとしても捨てるかな」「食べません」といった声が上がっていました。