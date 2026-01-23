¡ÖÌîµå¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥É·³ÈãÈ½¤Ë¥ª¡Ý¥Ê¡¼¤¬È¿ÏÀ¡¡A¥í¥Ã¥É¤âÍÊ¸î¡ÄÁÊ¤¨¤¿¡ÈÀµÅöÀ¡É
¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ê¡¼»á¤¬ÎÏÀâ¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡È¥È¥Ã¥×¡É¤¬È¿ÏÀ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥È¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥ê¡¼»á¤Ï¡¢Áê¼¡¤°Âç·¿Êä¶¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡È¶âËþµåÃÄ¡É¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹OB¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSportico¡×¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥½¥·¥å¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Ü¡¼¥ê¡¼»á¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç·¿Êä¶¯¤ÎÏ¢È¯¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ìîµå¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤ËÂÐ¤·¡¢¼«·³¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï27²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤³¤«¤é¤ª¤è¤½20²óÊ¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤òÁ°¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤è¤¦¤ÊËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£Ì¾ÌçµåÃÄ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢µå³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¡£¡ÖÌîµå¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ÏÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¸å¤É¤¦¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¿¾¯¤ÎíÂíà¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢µå³¦¶þ»Ø¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤È3Ç¯6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó109²¯±ß¡Ë¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤È4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤ÈÂçÊª¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ëè¥ª¥Õ¤Î¤è¤¦¤ËºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤ò¼¡¡¹¤È½¸¤á¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢Â¾µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤³3Ç¯¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀÑ¶ËÅªÊä¶¯¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ²Ã¤ÏÈ¿È¯¤â¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Ü¡¼¥ê¡¼»á¤Ï¡ÖÌîµå¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ÏÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¸å¤É¤¦¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¿¾¯¤ÎíÂíà¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À®Ä¹²áÄø¤Ç¤ÎÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ëà»¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
A¥í¥Ã¥É¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô1500Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±1027Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿NBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÎ¿²ï¤¹¤ëÃíÌÜÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬°¦ÁþÆþ¤êº®¤¸¤ë´¶¾ð¤òÊú¤¤Ä¤Ä¤â»î¹ç¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¡£µå³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°Ìò¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢ÇüÂç¤Ê¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï¡¢µå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¤âÍý²ò¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤À¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµ¶Á±Åª¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Î»¿¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÆâ³°¤Ç°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë