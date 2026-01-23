文字起こし・通話に最適！ノイズを強力に低減するDSP搭載USBマイク
サンワサプライ株式会社は、先進的なDSPノイズキャンセリング機能を搭載したUSBマイク「MM-MCTC02NC（スタンド型）」「MM-MCTC03NC（フラット型）」を発売した。周囲の環境音を最大40dB低減し、オンライン会議や受付業務、音声録音においてクリアな音声入力を実現する。会議などの文字起こしにも最適だ。
■DSPノイズキャンセリングを搭載したマイク
先進的なDSPノイズキャンセリングを搭載しており、空調音や打鍵音を最大40dB抑制する。MM-MCTC02NCはスーパーカーディオイドマイクを採用しており、正面の声をクリアに集音して周囲の雑音を最小限に抑える。ノイズリダクションとエコーキャンセル機能も搭載しているので、快適なオンライン通話をサポートする。
■会議などの文字起こしにも最適
人の声だけをクリアに集音できるので、会議や配信で安定した音声品質を実現する。音声録音や議事録などの文字起こしにも最適な高性能USBマイクだ。
■ミュートボタンを搭載
ミュートボタン付きで、マイク先端にはその状態が一目でわかるLED付き。
■Type-C・USB A接続どちらにも対応
USB A変換アダプタを付属しているので、Type-Cポートを搭載していないノートパソコンでも使用できる。
■3極ポートを搭載
3極（ステレオミニプラグ）のヘッドホンやイヤホンが使用できる。
■底面に滑り止め付き
底面には滑り止めがついているので、安定して使うことができる。
■フレキシブルアーム採用、スタンド型マイク「MM-MCTC02NC」
フレキシブルアームで、口元にマイクを寄せたい時にさっと調節して、方向を自由に変えることができる。ミュートボタンは大きめで目立つところに搭載されているので、使用したい時に迷わずさっと押すことができる。Type-C接続なので、ノートパソコンだけでなくType-Cポート搭載のタブレットでも使用することがでる。
■コンパクトな手のひらサイズ、フラット型マイク「MM-MCTC03NC」
手のひらに乗るくらいのコンパクトなサイズなので、設置する場所に困らない。
■先進的なDSPノイズキャンセリング機能を搭載したUSBマイク「MM-MCTC02NC（スタンド型）」
■先進的なDSPノイズキャンセリング機能を搭載したUSBマイク「MM-MCTC02NC（スタンド型）」
