大谷を撮影したクラブハウスでの1枚に反響

記念の2ショットで披露された“肉体”にファンの視線が注がれている。ドジャースの球団公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が22日（日本時間23日）、自身のインスタグラムを更新。至近距離で撮影されたドジャース・大谷翔平投手に「デカい」「マッチョすぎるだろ」「これ最高」と、ファンが注目している。

スーフー氏が公開したのは、21日（同22日）に入団会見を終えたドジャースに仲間入りしたカイル・タッカー外野手（カブスからFA）と大谷の2ショット。「スーフーのスクラップブック“タックとショー”」と言葉を添えた投稿には、ドジャースのユニホームを着たタッカーと自主トレ中の大谷が、笑顔で寄り添う貴重な1枚が添付されている。

スター2人の共演以上に注目を集めたのが、大谷の引き締まった肉体。半袖Tシャツと短パン姿だったこともあり、ぶ厚い胸板や大きく太い二の腕がより強調されている。ファンもSNSで続々と反応。「オオタニさんにはオフがないね」「タッカーと比べたらオオタニはムキムキだ」「もう体が仕上がってる。タッカー選手がスリムに見える」「大谷はマジでデカすぎるだろ」などのコメントが寄せられていた。

大谷はオフの間、本拠地でトレーニングする姿が頻繁に見かけられており、7日（同8日）には愛犬デコピンとの“トレーニング”を自身のインスタグラムで公開していた。ドジャースと4年総額2億4000万ドル（約380億円）で契約したタッカーも、間近で見た大谷の強靭な肉体に驚いたかもしれない。（Full-Count編集部）