内田聖人氏が指摘する投球動作のNGパターン…肘の出し方と下半身の連動を見直す

球速を上げたいと願う一方で、肩や肘の怪我に悩む小・中学生は後を絶たない。野球アカデミー「NEOLAB」を運営する内田聖人さんは、出力の向上と怪我の防止には密接な関係があると指摘する。少年野球の現場で多く見られる「肘が前に出る」「下半身の沈み込み」の“2大NG動作”を回避することが球速アップの鍵になると解説する。

NG動作の1つが、リリースの瞬間に肘が体より前に出てしまうことだ。こうなると、ボールに力を加えられるのが腕部分だけになり、いわゆる「手投げ」になってしまう。内田さんは、理想的なリリースについて「つま先から指先まで一直線になる」と解説する。肘が前に出る悪癖は成長しても残りやすいため、幼少期から腕だけに頼らないフォームを身につけることが重要だ。

もう1つのNG動作は、投げる際に下に沈み込みすぎてしまう動作。体の末端は連動する性質があるため、肘が出ると膝も曲がりやすくなると内田さんは説明する。投球動作でエネルギーを伝えるべきベクトルは前方であるはずだが、沈み込むことで力が下方向へ逃げてしまう。このパワーロスを補おうとしてさらに腕でコントロールしようとする悪循環が生まれ、結果として肩や肘への負荷が増大し、故障リスクを高めてしまう。

体が沈む原因としては、体を支える筋力不足が考えられる。衝撃を支えきれずに力が逃げてしまう。これを克服するには技術練習だけでなく、負荷の少ないスクワットや走り込みなどで下半身の土台を鍛えることが欠かせない。強い土台があってこそ、エネルギーを逃がさずに指先まで伝えられるようになる。

投球動作の2大エラーを改善することは速い球を投げるためだけでなく、長く野球を続けるための自己防衛でもある。自分のフォームを横からチェックし、つま先から投げる手の先まで一直線のラインができているか、不必要に膝が折れていないか確認してほしい。下半身で生み出したパワーをロスなくボールにぶつけられれば、怪我のリスクは抑えられ、自然と球威も増していくはずだ。（First-Pitch編集部）