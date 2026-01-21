関メディ・井戸総監督が伝授…軸がブレない回転動作の習得

強い打球を飛ばすには、下半身のパワーを逃さずバットに伝える回転動作が不可欠だ。しかし、腰が前に流れてしまったり、力が入りきらなかったりする選手は少なくない。ヤング、ポニーの2リーグで日本一に輝くなど、中学硬式の強豪として知られる「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、骨盤を意識することの重要性を説いている。

井戸総監督が重視するのは、軸足で作った股関節のシワを、回転とともに前足側のシワへと一気に入れ替える動きだ。回転時に骨盤が投手方向へ流れてしまう選手が多いが、これを防ぐには右打者の場合、「左の骨盤に右の骨盤を持ってくる」イメージを持つことが重要だという。

回転動作におけるチェックポイントは、前足の「脛の角度」にある。回転した際、踏み込んだ足の脛が地面に対して90度になるのが理想で、「打率向上のキーポイント」と井戸総監督は強調する。膝が割れたり崩れたりせず、壁を作ることで投球への対応力が高まる。

正しい回転ができているかを確認する際、姿勢も重要になる。横から見た時に軸足の膝、骨盤、頭が一直線になっている状態が、最も力が伝わる形だ。この軸が安定することで、強いスイングが可能になる。

練習時の注意点として、足元の形を気にするあまり「下を見てしまう」ことは避けたい。視線が落ちると頭の位置がずれ、フォームが変わってしまうからだ。「体重の乗り方で感覚を掴んでもらいたい」。視覚ではなく体の感覚で形を固めることを勧める。

骨盤の“入れ替え”と強固な軸。これらが噛み合った時、スイングスピードは飛躍的に上がる。まずは素振りやティー打撃などで脛の角度や頭の位置を意識し、ブレない回転動作を身につけたい。（First-Pitch編集部）