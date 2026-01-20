【「あおバム」発売記念グッズ】 2月上旬発送予定 価格：500円～

viviONが運営するVtuberグループ「あおぎり高校」は、メジャー1stアルバム「あおバム」の発売を記念したグッズをviviON BLUEなどで販売する。グッズは2月上旬発送予定。

グッズのラインナップは「あおバム」ジャケットや配信シングルのデザインを使用した「缶バッジ」や「卓上屏風」、「ジャケ写キーホルダー」や「タペストリー」など。なお、「あおバム」リード曲となる「諸行無常ってやつですか？」のMVも近日公開予定となっている。

ラインナップ

【「あおバム」発売記念グッズ】

・あおぎり高校 トレーディング缶バッジ（あおバムver.）ランダム13種/価格：500円

・あおぎり高校 トレーディングステッカー（あおバムver.）ランダム13種/価格：500円

・あおぎり高校 トレーディングクリアカード（あおバムver.）ランダム13種/価格：500円

・あおぎり高校 ジャケ写キーホルダー 6種/価格：各800円

・あおぎり高校 タペストリー（あおバムver.）13種/価格：各3,300円