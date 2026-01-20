【コラボ記念グッズ】 2月4日～3月31日 販売 価格：550円～

viviONは、同社が運営するVtuberグループ「あおぎり高校」とサッカークラブ「南葛SC」のコラボレーショングッズを2月4日に発売する。

グッズは漫画家・高橋陽一氏が代表を務める「南葛SC」とviviONのパートナーシップを象徴する特別な取り組みとして販売されるもので、あおぎり高校メンバーの山黒音玄さんとうる虎がーるさんが南葛SCのユニフォームを身にまとった特別コラボビジュアルが使用されている。販売はゲオ立石店とゲオ新小岩店（あおぎり高校出張所）、及びviviON BLUEオンライン（あおぎり高校購買部）にて、2月4日より3月31日までの期間限定で行なわれる。

【コラボ記念グッズ】

あおぎり高校 南葛SCコラボ記念グッズ ユニフォーム風Tシャツ/価格：6,600円

マフラータオル/価格：2,200円

アクリルスタンド（山黒音玄/うる虎がーる）/価格：各1,650円

缶バッジセット/価格：1,100円

ステッカー（山黒音玄/うる虎がーる/山黒音玄＆うる虎がーる）/価格：各550円