山黒音玄さん＆うる虎がーるさんがツインシュート！「あおぎり高校」×「南葛SC」コラボグッズ発売決定
【コラボ記念グッズ】 2月4日～3月31日 販売 価格：550円～【コラボ記念グッズ】
viviONは、同社が運営するVtuberグループ「あおぎり高校」とサッカークラブ「南葛SC」のコラボレーショングッズを2月4日に発売する。
グッズは漫画家・高橋陽一氏が代表を務める「南葛SC」とviviONのパートナーシップを象徴する特別な取り組みとして販売されるもので、あおぎり高校メンバーの山黒音玄さんとうる虎がーるさんが南葛SCのユニフォームを身にまとった特別コラボビジュアルが使用されている。販売はゲオ立石店とゲオ新小岩店（あおぎり高校出張所）、及びviviON BLUEオンライン（あおぎり高校購買部）にて、2月4日より3月31日までの期間限定で行なわれる。
あおぎり高校 南葛SCコラボ記念グッズ ユニフォーム風Tシャツ/価格：6,600円
マフラータオル/価格：2,200円
アクリルスタンド（山黒音玄/うる虎がーる）/価格：各1,650円
缶バッジセット/価格：1,100円
ステッカー（山黒音玄/うる虎がーる/山黒音玄＆うる虎がーる）/価格：各550円