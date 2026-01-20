「What Drives You With John Cena Season2」に出演

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、自身の引退時期について言及し注目を集めている。米国で配信されている番組「What Drives You With John Cena Season2」に出演し、現在の契約が終了する2032年シーズン限りで現役を退く意向を明かした。16日（日本時間17日）に配信された内容に、ファンからは驚きの声が相次いでいる。

現在33歳のベッツは、レッドソックス時代の2018年にMVPを獲得。2019年オフにドジャースへトレード移籍し、2020年には12年総額3億6500万ドル（約576億円）の大型契約を結んだ。契約満了となる2032年には40歳を迎える計算で、球界を代表するスターが具体的な時期を口にした形だ。

番組内でベッツは、引退を考える理由として家族の存在を挙げた。40歳の時には娘たちが14歳と15歳、息子は10歳になると説明し、「両親は常に近くにいてくれた。私も子どもたちに同じことをしてあげたい」と語った。トップレベルで戦い続ける一方、家庭を大切にしたいという価値観がにじんだ。

この発言にSNSではさまざまな反応が寄せられた。ファンからは「ベッツ引退寂しいと思ったけど、まだ結構あるな笑」「宣言早すぎて、やる気しか感じない」「びっくりしたけどまだまだやないか」といった声が並んだほか、「ちょうど12年契約が切れる年だからドジャースで終わってくれるのか」「年齢考えるとそうなるかぁ」「2度見したわ笑」「6年後って長いように感じるけどあっという間に来るよね」など、将来を見据えたコメントも目立っていた。（Full-Count編集部）