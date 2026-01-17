2026年こそ、貯蓄を増やすためのスタートダッシュを決めたいところ。今回は金運アップのコツを、登録者数27万人超のYouTuberであり、金運師でもあるたかみーさんに教えていただきました。お財布で金運を逃さない習慣のほか、2026年の金運爆上がりカラーとアイテムの紹介も。見どころ満載です！

金運を逃さない！お財布の習慣4つ

お金を守るお財布は、金運上昇の重要アイテム。「1日1回中身を見直して不要なものは処分し、きれいに保つことで金運の流れがよくなります」（たかみーさん、以下同）

●1：お財布をふいて悪運を取り除く

汚れた財布は金運を逃す原因に。

「やわらかい布で、優しく丁寧にふいてあげましょう。除菌シートで先に邪気落としをしてから布でふくのもおすすめ」

●2：レシートはため込まずその日のうちに出す

レシートは出費の記録。

「財布にため込むと、支出のエネルギーがたまってお金を出すことに意識が向きがち。使ったその日に取り出す習慣をつけて」

●3：お金を増やしたいときはミニ財布や黒色は避ける

お金はたたまれて入るミニ財布より、長財布の方が快適。

「黒はキープを表す色なので、今お金がある人向き。これから増やしたい人は、逆効果になるので避けて」

●4：お財布をたたいて運気の流れを促進

お財布の中身を整理したら、ポンポンとたたく習慣を。

「財布の中に眠る金運をそっと起こすイメージで、優しく、リズミカルにたたくのがポイントです」

2026年の金運が爆上がりする「カラー＆アイテム」

2026年の開運モチーフやラッキーカラーを取り入れて、運気をアップ！

「財布やバッグなど、お金回りに使って金運を上昇させましょう」

●2026年のラッキーカラーは「ワインレッド」＆「グリーン」！

2026年のラッキーカラーは、グリーンとワインレッド。

「財布を新調するならこの2色がイチオシ。もち物のどこかに入っていても運を引き寄せてくれます」

●2026年の開運モチーフは「羽」と「月」！

2026年は鳳凰（ほうおう）が守ってくれる期間になるので、「羽」「月」のモチーフが運気アップに効果を発揮。

「アクセサリーやグッズのモチーフに、積極的に取り入れて」

新年こそ知っておきたい！神社で金運を上げる方法

最後に、1年の初めに金運をアップする方法をご紹介します。

●二礼二拍手のあとは自己紹介を忘れずに

初詣では神様に自分を認識してもらうために「（住所）在住の○○です」と自己紹介を。

「『がんばるので見守ってください』と目標を示すと、応援してくださいます」

●お守りは買うべき！願いに合った場所に置こう

お守りは神様そのもの。

「自分と近い場所に置くのが吉です。金運のお守りなら、お財布回りが最適。1年たったら神社に返納し、新しく求めると運気が滞りません」