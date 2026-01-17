まるで牌の並びを知っていたかのような、タイミングバッチリのカウンター攻撃だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月16日の第1試合で、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）が、ツモ切りリーチを決断した直後、相手に一発で掴ませロンアガリ。高打点をゲットするという衝撃シーンを生み出した。

【映像】狙い澄ましたリーチが生んだ一発ロン

状況は南3局3本場。個人スコアで首位を快走する永井だが、ここでは4400点持ちのラス目と苦戦していた。直前にも親番の瀬戸熊に満貫を放銃して、手痛い失点。さすがにこの試合はラスもやむなしかと言われたところから“三河の猛将”の反撃が始まった。配牌でオタ風の東の暗刻に、ソウズで面子1つと雀頭が完成するという、いかにも混一色が狙えそうな牌姿。2巡目に8索、6巡目に6索を引くなど、BEAST X・下石戟（協会）から先制リーチが入るものの、8巡目に白を暗刻にしてテンパイ。待ちはカン2索だ。

ここではダマテンに構えると、今度はKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）から追っかけリーチ。そんな中、11巡目に1筒を持ってきて少考した永井は、チャンスは今だとばかりにツモ切りでリーチを打った。この決断が、おもしろいほどに的中した。下石が持ってきたのは2索。これがそのまま河に放たれ、リーチ・一発・白・混一色の跳満1万2000点（＋900点、供託2000点）を回収。3着目に浮上した。

テンパイしてからツモ切りを繰り返し、狙い澄ましたタイミングでリーチを打ったら、一発でロン。神がかったプレー内容にファンからも「タイミングドンピシャ」「天才なタイミング」「まじかミラクルｗ」「知ってたのかｗ」といったコメントが寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

