今回は、ママ友の浮気の誘いを夫が断固拒否したエピソードを紹介します。

キャンプ中、ありえない出来事が…

「子供同士が仲良しでママ友になったRさんは、まだ20代の可愛い女性。Rさんはシングルマザーなのですが、いつも寂しそうで『家族でキャンプとか行ってみたいな』と言っているのを聞いて、キャンプに誘ってあげたんです。

で、一緒にキャンプに行きましたが、Rさんは夫との距離がやたら近く、モヤモヤしました。さらに『〇さん（夫の名前）がパパだったら良かったのに〜』と甘えた声で夫に言っていて、この人どういうつもりなんだろうと思いました。

Rさんとは別々のテントで寝ましたが、夜中に子供がトイレに行きたいというので起き、夫がテントにいないことに気付いたんです。外に出ると、隣のテントの前で、夫とRさんが何やら言い合っていて……。

どうやらRさんは夫に『子供の体調が悪いので来てほしい』と嘘をつき、夫を自分のテントに呼び出し、『私、奥さんより若いし可愛いし、私と一緒に過ごしませんか？』と夫を浮気に誘っていたんです。

頭が真っ白になりましたが、夫は『あなたとはそんな関係になるつもりは一切ないです』『俺、妻一筋なんで……』とRさんにきっぱりと言ってくれていて、うれしかったです」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2024年7月）

▽ キャンプに誘ってあげたら、まさかこんなことになるなんて、思ってもいなかったですよね。にしても、旦那さんも気の毒です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。