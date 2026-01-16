¥É·³¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¡Èº¨¤ßÀá¡É¡¡NY¡õ¥«¥Ê¥À¤«¤éÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¡Ä381²¯·ÀÌó¤Ë¡ÖÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë°î¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ²¤
¡¡¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥á¥Ã¥Ä¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢FA»Ô¾ìNo.1¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÀ¾¤ÎÌ¾Ìç¡£ÂçÊª²ÃÆþ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ê¤É¡¢Ã²¤¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÀÜ¿¨¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÁèÃ¥Àï¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÊÄ½¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÉñ¤¤¹þ¤ó¤ÀÅÅ·â²ÃÆþ¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÂ³¡¹¤È·ÀÌóÆâÍÆ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥ì¡¼µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É·³¤È¤Ï4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó381²¯±ß¡Ë¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¡£2027Ç¯¥ª¥Õ¤È2028Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤¬ÉÕÂÓ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ç¯Ê¿¶Ñ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÇ¯Êð6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó95²¯1400Ëü±ß¡Ë¤Îµð³Û·ÀÌó¡£ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯5700Ëü±ß¡Ë¤¬¸åÊ§¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤³¿ôÆü¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Í¥Àª¤ÈÊó¤¸¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÁÐÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸ªÆ©¤«¤·¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿·Á¤Ë¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬Ùæ¤á¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë¶É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤À¤è¤ª¤ª¤ª¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ªÎ»¡£¤â¤¦Â¾¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò³Í¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤ÆºÇ½é¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶î¤±°ú¤¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¡×¤Ê¤É¤ÎÈáÄË¤Î¶«¤Ó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ïºòµ¨¡¢136»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.841¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÊÆ°ÜÀÒÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMLB¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ë¤è¤ëFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÁ´ÂÎ1°Ì¤Ç¡¢Í½ÁÛ·ÀÌó¤Ï11Ç¯4²¯¥É¥ë¡ÊÌó626²¯±ß¡Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë