¡¡SNS¡ÖX¡×¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¥ê¥×¥é¥¤Íó¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¡È¥è¥¤¥·¥ç¡ÉÅê¹Æ¡×¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡X¤Ï³«È¯¼Ô¸þ¤±API¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò²þÄê¤·¡¢Åê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊó½·¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°Õ¸«¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤ÉËÜÊ¸¤È¤Ï¥º¥ì¤Þ¤¯¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È
¡¡ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖInfoFi¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Åê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÊó½·¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Åê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÆâÍÆ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¿ô¤òÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¹¤¬¤ê¡¢AI¤¬ÎÌ»º¤·¤¿Äê·¿Ê¸¤ä¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¥ê¥×¥é¥¤¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°Õ¸«¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÖºÇ¶á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢·É¸ì¤¬ÃúÇ«¤¹¤®¤¿¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Æ¥Ã¥¯¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¡¢AI¡¢Åê»ñ·Ï¤ÎÏÃÂê¤ËÂ¿¤¯½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¥ê¥×Íó¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ã±ÆÈ¥Ý¥¹¥È¤â°ì±þÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡×¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡¢Çö¤¤²òÀâ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼ê´Ö¤Î³ä¤Ë¸úÎ¨¤¬°¤¤¤¿¤á¤«¡¢¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¥×¥é¥¤¤è¤ê¾¯¤Ê¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡¡´û¤ËÂÐ¾Ý¥¢¥×¥ê¤ÎAPI¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄä»ßºÑ¤ß
¡¡º£²ó¤³¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢X¤Î¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¢»á¡ÊNikita Bier¡Ë¤Ç¤¹¡£Æ±»á¤Ï1·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤Ïº£¸åÇ§¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡X¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂÐ¾Ý¥¢¥×¥ê¤ÎAPI¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¢»á¤Ï¡Ö¥Ü¥Ã¥È¤¬¤â¤¦²Ô¤²¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¾õ¶·¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤·³«È¯¼Ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Meta¤Î¡ÖThreads¡×¤ä¡¢Ê¬»¶·¿SNS¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖBluesky¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£APIÄä»ß¤Î¹ðÃÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ä°Û¿§¤Ç¡¢ÈéÆù¤Ê¤Î¤«ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢X¤Î´´Éô¤¬Â¾¼ÒSNS¤ÎÌ¾Á°¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ëµó¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤»öÎã¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥Ó¥¢»á¤Î·ÐÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Æ¿Ì¾SNS¡Ötbh¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ÆFacebook¡Ê¸½Meta¡Ë¤ËÇäµÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖGas¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤òDiscord¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¼¡¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤È¶¶ÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎIT´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¤âÊ£¿ô´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦Æâ¤Î¿ÍÌ®¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¬¤Á³¨¶õ»ö¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î·ï¤Ï°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ê¥×Íó¤Î¼£°Â°²½¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎAPIÄä»ß¤ÏÏ¯Êó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Ü¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Ï¸º¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢ÊÌ¤Î·Á¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡XÌ±¤Î´ÑÂ¬¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
We are revising our developer API policies:
We will no longer allow apps that reward users for posting on X (aka ¡Èinfofi¡É). This has led to a tremendous amount of AI slop & reply spam on the platform.
We have revoked API access from these apps, so your X experience should¡Ä
— Nikita Bier (@nikitabier) January 15, 2026
¡ã»²¹Í¡¦°úÍÑ¡ä
Nikita Bier¡Ê@nikitabier¡Ë
¢¨½é½Ð»þ¤è¤ê¾ðÊó¤òÄÉ²Ã¡¦É½¸½¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÃ±ÆÈ¥Ý¥¹¥È¾ðÊó¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¡Ë¡£Publisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By ¤ª¤¿¤¯¤ÞÊÔ½¸Éô | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2026011604.html