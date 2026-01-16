°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤È¥Ï¥°2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡½é¶¦±é¤Ë´î¤ÓÇúÈ¯¡¡¹¥¤¤¹¤®¤Æ¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¤¬17ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡Ê¸å1¡§54¡Á3¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤È¡È¤¢¤Ã¤¿¤«¥°¥ë¥á¡É¤òµá¤á¤ÆÂçºå¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉÍÅÄ²í¸ù¤«¤é¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë°ËÆ£±ÑÌÀ
¡¡ÉÍÅÄ¤ÈÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÎÁêÊý¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤«¤é¥³¥ß¥«¥ë¤Þ¤Ç¼«ºß¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ëÉý¹¤¤É½¸½ÎÏ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£±ÑÌÀ¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¾ì½ê¤Ç¤¢¤ëMBS1³¬¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡¢ÁêÊý¤Î´é¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¤Ê¤ê¡Ö¤¦¡Á¤ï¡ª°ËÆ£±ÑÌÀ¤ä¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉÍÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡Á¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£¤Ê¤ó¤È2¿Í¤Ïº£²ó¤¬½é¶¦±é¤À¤½¤¦¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ëº£¤Þ¤Ç¶¦±é¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤â¤ó½ä¤ê¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÉÍÅÄ¤È¤Î¶¦±é¤ò·è°Õ¤·¤¿°ËÆ£¤È¡¢´¨¤¤Åß¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÂçºå¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥°¥ë¥á¤ò½ä¤ë¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£¤«¤é¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¡£°ËÆ£¤Î¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÍÅÄ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¼ÁÌä¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼ÁÌä¤¹¤ëÂ¦¤ÎÉÍÅÄ¤¬º£²ó¤Ï¼ÁÌä¹¶¤á¤ËÁø¤¦¤³¤È¤Ë¡£
