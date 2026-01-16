ÎëÌÚÆà¡¹¡¡Popteen¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¤È¤Î¥¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Popteen¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¤È¤Î¥¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤¯¤ß¤Ã¤¡¼¤È¤Þ¤ê¤â¤Á¤ã¤ó¤È¡¡»ä¤Þ¤ê¤â¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¥¹¤·¤Æ¤ë¤±¤É¥·¥é¥Õ¤Ç¤¹¡¡¤Ê¤ó¤«¥¥¹¤·¤Æ¤ë¤·¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤Í¡ª¾Ð¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤¯¤ß¤Ã¤¡¼¡×¤³¤È½®»³µ×Èþ»Ò¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¼ÅÄè½¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Öpopteen¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æº£¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¤Ê¡¡¤¯¤ß¤Ã¤¡¼¤â¤Þ¤ê¤â¤Á¤ã¤ó¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¤À¤Í¡ª¡×¤È¡¢Popteen¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö°Õ³°¤È3¿Í¶¦¤Ë¥ª¥Ç¥³¤¬¹¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡¡»ä¤ÎÀÄ½Õ¡×¡Ö¤³¤Î»þ¤À¤±¤Þ¤ê¤â¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤Þ¤ê¤â¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£