AI ¤ÇÇã¤¤Êª¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¡¡ÊÆ¾®ÇäÂç¼ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î´´Éô¤é¤¬¸ì¤ë¡¢2026Ç¯¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë AI
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¾®Çä¶È³¦¤Ç¤ÏAI³èÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ß¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±Åê»ñ³ÈÂç¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ä¥í¥¦¥º¤Ï¸ÜµÒÂÎ¸³¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÉôÌç²£ÃÇ¤ÇAIÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×³Æ¼Ò¤ÏAI¤òÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢°Õ»×·èÄê¤ä³ÍÆÀ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤¿¤ÊAI¥Ä¡¼¥ë¤Ï¾®Çä¶È³¦¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾®Çä´ë¶È¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¶½µ»½Ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¶È¤Ø¼è¤ê¹þ¤à¤Ù¤¤«¡¢¤¤¤Þ¤ÀºÇÅ¬¤Ê¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ú¥ê¥Æ¥£¡ÊAmeprity¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤Î97¡ó¤¬2026Ç¯¤âAIÅê»ñ¤ò°Ý»ý¤Þ¤¿¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë·×²è¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥í¥¤¥È¡ÊDeloitte¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤«¤é²Á³Ê¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î²Ä»ë²½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾®Çä¶È¼Ô¤¬¤¹¤Ç¤ËAI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ïº£¸å12¥«·î°ÊÆâ¤ËÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Modern Retail¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡ÊTarget¡Ë¤ä¥í¥¦¥º¡ÊLowe¡Çs¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Âç´ë¶È¤Î¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Ìó6¿Í¤Î¾®Çä¶È³¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆAI¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¶È¤ØÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢AI¤ò»ö¶È¤Î°ìÉô¤À¤±¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Çä¶È¼Ô¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¾®Çä¶È³¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËAI¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤«¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊAI¥Ä¡¼¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÉôÌç²£ÃÇ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢²óÅú¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤µ¤ÈÊ¬ÎÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é°ìÉôÊÔ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·×Â¬¡¢¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ºß¸Ë·×²è¤ËAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊKroger Precision Marketing¡¢°Ê²¼KPM¡Ë¡¢¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ëÀïÎ¬¡¦¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼»á¡§¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡ÊKroger¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Þ¤µ¤Ë²æ¡¹¤Î·ë¹çÁÈ¿¥¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂ¿¤¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢KPM¤Ë¤ª¤±¤ë»Üºö¤Î±Æ¶Á¤äÀ®²Ì¤òÅ¬ÀÚ¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ¡³£³Ø½¬¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤ÊÃíÎÏ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£KPM¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹¹ð¼ç¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤â¤Ã¤È¤âÀµ³Î¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢µ¡³£³Ø½¬¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡½¡½¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎºÇ¹â¾ðÊóÀÕÇ¤¼Ô·ó¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥×¥é¥Ã¥È¡¦¥ô¥§¥Þ¥Ê»á¡§2026Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¾¦ÉÊÊÔ½¸ÎÏ¤ò»Ù¤¨¡¢¥²¥¹¥ÈÂÎ¸³¤ò¹â¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¥²¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÇ¹â¤Î»Å»ö¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È»Å»ö¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤è¤êÁá¤¯Âª¤¨¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÀºÅÙ¤Çºß¸Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢¸¡º÷¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸À®AI¤ä¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤äÁÏÂ¤À¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¿¤á¤ÎÍ¾Çò¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤í¤¦¡£
¡½¡½¥í¥¦¥º¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Þ¡¼¥¹Ã´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥«¥Î»á¡§2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿AI³èÍÑ¤Ï¡¢¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ä¡¢¤É¤ì¤À¤±¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢2026Ç¯¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü¤äÂè2»ÍÈ¾´ü¤ËWeb¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤È»ä¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
2¤ÄÌÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡Ø¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡Ù¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÀßÃÖ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¥Ô¥ó¥¿¥ì¥¹¥È¡ÊPinterest¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¡£
¡Ø¥â¥À¥ó¡Ù¡Ø¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥â¥À¥ó¡Ù¡Ø¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¡Ø¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¹¥¤ß¤òÁª¤Ù¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ò¤É¤¦²þÁ±¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¡¢¤È¤Æ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÊýË¡¤À¤È»×¤¦¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë
¡½¡½¥¸¥ç¡¼¡õ¥Ù¥é¡ÊJoe¡õBella¡Ë¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¢¥¸¥ß¡¼¡¦¥¾¥í»á¡§²æ¡¹¤¬ÆÃ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Shopify¡Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥Õ¥¡¥¤¡Ë¤¬¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊWinter Editions¡Ë¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¡£
AI¥Ä¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¿Ê²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤ËOpenAI¤äChatGPT¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥àAPI¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ChatGPT¾å¤Ç¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¼þ°Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤É¤¦¸«¤»¤ë¤«¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤ËShopify¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥ê¤äÆâÉô¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºß¸Ë¥È¥ì¥ó¥É¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¹¥È¥¢¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤òÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëà»¤¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£
AI¤òÎ¢Â¦¤Ç³èÍÑ¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò²þÁ±¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡£¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ä¤è¤ê¤è¤¤¥Ú¡¼¥¸Àß·×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃíÊ¸¾õ¶·¤äÇÛÁ÷¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤ò´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡½¡½¥¨¥Ö¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÊEvery Man Jack¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°·óE¥³¥Þ¡¼¥¹Ã´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ð¡¼¥°»á¡§²æ¡¹¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î´ðÈ×¤Ï¡¢ºâÌ³¡¢Ë¡Ì³¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¼ÒÆâAI¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇAI¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢GEO¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¾¦ÉÊ¤ò¿äÁ¦¤¹¤ëºÝ¤Ë»²¾È¤¹¤ë¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤ÊÔ½¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢PRÀïÎ¬¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢AI¶îÆ°¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¥Ä¡¼¥ë¤ËÍý²ò¤µ¤ì¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºÇÅ¬²½¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ª¤è¤Ó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¾å¤ÎÂçÎÌ¤ÎÀÅÅª¤Ê¥·¥ó¥¸¥±¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹¿·¤¹¤ë·×²è¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÊÑ¹¹¤Î¤¿¤Ó¤ËÉÑÈË¤Ç¹â¥³¥¹¥È¤Ê»£±Æ¤ËÍê¤ëÉ¬Í×¤ò¸º¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÇÀµ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉ½¸½¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤¬¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ç°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤³¤Ç¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò¡¢¤è¤ê°Õ¿ÞÅª¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²æ¡¹¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ï¤½¤Î»ÈÍÑ¤¬Æ©ÌÀ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¹ð¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ½Å»ë¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÊÔ½¸¤äºÇÅ¬²½¤È¤¤¤Ã¤¿¹¹ðÎÎ°è¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Æ°²èÊÔ½¸¤ÏÈó¾ï¤Ë»þ´Ö¤È¥ê¥½¡¼¥¹¤òÍ×¤¹¤ëºî¶È¤À¤¬¡¢AI¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¶¯ÎÏ¤ËÊä´°¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¡£¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ä¥»¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯Æ°²è²òÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î²ÝÂê¤ä¾¦ÉÊ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë±ÇÁü¤òÁÇÁá¤¯¸«¤Ä¤±½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡½¡½¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ÊMagic Science¡Ë¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCEO¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥«¡¼¥º¥Ê¡¼»á¡§²æ¡¹¤ÏAI¤ò¶¯¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀ¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¤¬¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¿×Â®¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤°Õ»×·èÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÀ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤ËChatGPT¤äGoogle Studio¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ê¥Î¥Ð¥Ê¥Ê¡ÊNano Banana¡Ë¡¢¥Õ¥í¡¼¡ÊFlow¡Ë¡¢Gemini¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AI¤Ï»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ä¶¥¹ç´Ä¶¡¢¿·¤¿¤Ê°åÎÅ¡¦²Ê³ØÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CPG¶È³¦¤È¤È¤â¤ËAI¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¡¢º£¸å¥Ö¥é¥ó¥É¤Î±¿±Ä¤ò¤É¤¦·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¥ê¥È¥ë¡¦¥¹¥×¡¼¥ó¡ÊLittle Spoon¡Ë¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCEO¡¢¥Ù¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¡§¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÎAI¤ÏÁ²¿ÊÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢À®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎAI¤Ï»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤À¡£Â»±×·×»»½ñ¤Î²¼ÃÊ¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ï¤è¤ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¤â¤Ï¤äºÇÄã¸Â¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¿¿¤Ë»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Â»±×·×»»½ñ¤Î¾åÃÊ¤À¡£
¿¼¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÏÆÈ¼«¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿Í½Â¬¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿ô¥«·î¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½éÆü¤«¤é¸ÜµÒ¤ÎÀøºßÅª²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥×¤ËÄ¾ÀÜÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¸ÜµÒ¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ëÀ®Ä¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¸¤¤À®Ä¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¸ÜµÒÂÎ¸³Á´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ëAI¶îÆ°¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÊ£ÍøÅª¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£
²æ¡¹¤Ï¤¤¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤ËÂÔ¤Ä²ÄÇ½À¤ËÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§Retail leaders at Target, Lowe¡Çs and more on the AI investments they¡Çre plotting for 2026¡Ï
Modern Retail Staff¡ÊËÝÌõ¡¢ÊÔ½¸¡§é¶À¾Î´²ð¡Ë