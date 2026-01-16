¡Ö¤³¤ì¤ÏÏ¯Êó¤¹¤®¤ë¡×ÂçÁèÃ¥Àï¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä°ÛÎã¤ÎÆ±ÆüÈ¯É½¤Ë´¿´î¡¡¤Þ¤À»Ä¤ë´õË¾¡Ö¿ë¤ËÆ°¤¤¤¿¡×
WBC¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥»¡¼¥ë¥µ¥¤¥È¡×³«Àß¤Ø
¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤Î¡ÈºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡É¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Æ±Æü¡¢»×¤ï¤ÌÏ¯Êó¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×Åìµþ¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤¬15ÆüÍ¼Êý¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ßõÎõ¤ÊÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ì¤º¤ËÃ²¤¯À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÃæ¡¢WBC¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Êü¤Ã¤¿¡È°ÛÎã¤ÎÈ¯É½¡É¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤Î»²Àï¤Ç¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÎºÇ¸å¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï15Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÀèÃå½ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Í½ÁÛÄÌ¤ê¥µ¥¤¥È¤ÎÀÜÂ³¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÔµ¡¿Í¿ô50Ëü¿ÍÄ¶¡¢1»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÂÔ¤Á»þ´Ö¤ËSNS¤Ç¤ÏÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¡¢WBC¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¶Ã¤¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¥×¡¼¥ë¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¸øÇ§¤Î¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥»¡¼¥ë¥µ¥¤¥È¡×³«Àß¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£¸ø¼°¤¬¡ÈµßºÑÁ¼ÃÖ¡É¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÏ¯Êó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´üÂÔÂç¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÅ¾Çä¥ä¡¼¡×ÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡ÖÉÔÀµÅ¾Çä¼Ô¤ÎÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢·Ù»¡¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÃÇ¸Ç¤¿¤ëÂÐ±þ¤Ë¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¿ë¤ËÆ°¤¤¤¿¤«¡×¡Ö¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ø¼°¤¬¥ê¥»¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë