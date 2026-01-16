¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡ÊÎÞ¡Ë¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡Û¼¡¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤♡¡Ö¥Õ¥é¥Ú¥«¥¹¥¿¥à¡×
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ£¤ï¤¤¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¹©É×¤Ç°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â¤Ï¤«¤Ê¤êÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥Ð¤Î¿Íµ¤¥Õ¥é¤Ú¥Áー¥Î¤Î¡¢¥³ー¥Òー¶¯¤á¤ÎÍ¾±¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥¹¥¿¥à¤È¡¢¥Á¥ç¥³¹¥¤¤Ë»É¤µ¤ëÇ»¸ü¥«¥¹¥¿¥à¤ÎÆó¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¢¤Û¤í¶ì¤´Ë«Èþ¥«¥¹¥¿¥à
¥Ùー¥¹¤Ï¡Ö¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î¡×¡£¡Ö¥Õ¥é¤Ú¥Á¥Ë¥¹¥È¡×¤³¤È@j.u_u.n__starbucks¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥³ー¥Òー¥íー¥¹¥ÈÄÉ²Ã¡×¤È¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥×ÄÉ²Ã¡×¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Û¥¤¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¿¼¤ß¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¥³¥¯¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¿¤¤»þ¤ä¡¢¤´Ë«Èþµ¤Ê¬¤Î»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
Ç»¸ü¹¥¤¤Ë»É¤µ¤ë¡Ö¥Ð¥Ë¥é ¥¯¥êー¥à ¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥½¥Õ¥ÈÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸
¥Á¥ç¥³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤Æü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥Ð¥Ë¥é ¥¯¥êー¥à ¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥½¥Õ¥ÈÉ÷¥«¥¹¥¿¥à¡£¡Ö¤Ú¤Á¤¿¤â¡×¤³¤È@stb_____gram¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ì¤Ù¥ß¥ë¥¯¤ËÊÑ¹¹¡×¤Ç¥³¥¯¤ò²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥í¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥Á¥ç¥³¥½ー¥¹¡×¤ËÊÑ¹¹¤Ç¡¢¤ÇÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥³ー¥Òー¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¡¢´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï
@j.u_u.n__starbucksÍÍ
@stb_____gramÍÍ
¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤