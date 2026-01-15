VCÄ¹Ìî¤ËÌÀ¼£Âç¤Î¥ê¥Ù¥í°ëÏÆÐÒ¿¿¤¬ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡ª¡Ö´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¤ÎVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤Ï15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ°ëÏÆÐÒ¿¿¡Ê21¡Ë¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ëÏÆ¤Ï¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Î¥ê¥Ù¥í¤À¤¬¡¢ÅìÊ¡²¬¹â¹»¤Ëºß³Ø»þ¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¡£3Ç¯À¸¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢2023Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³Ø¤ØÆþ³Ø¡£Âç³Ø¤Ç¥ê¥Ù¥í¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î½Õµ¨´ØÅìÂç³ØÃË»Ò1Éô¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°Àï¤Ç¤Ï¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆ±Âç³Ø¤Î3Ç¯À¸¡£VCÄ¹Ìî¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ30ÈÖ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡°ëÏÆ¤ÏÆþÃÄ¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢°ëÏÆÐÒ¿¿¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤â°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀè¤º¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÁª¼ê¤ò²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÌÀ¼£Âç³Ø 髙¶¶´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Áー¥à´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢Æüº¢¤è¤ê°ëÏÆÁª¼ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ³§ÍÍ¤Ø²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î¥·ー¥º¥ó1¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤¿¤á¡¢°ëÏÆÁª¼ê´Þ¤á¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀº¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ëÏÆÁª¼ê¤Îº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥¯¥é¥Ö°ìÆ±¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×