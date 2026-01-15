¡ÚÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÛEvan Call ¤Ë¤è¤ë¹ë²Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬4·î15ÆüÈ¯Çä¡ª
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¡¢EEvan Call¤Ë¤è¤ë¹ë²Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢»³ÅÄ¾â¿Í¡Ê¸¶ºî¡Ë¤È¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡Êºî²è¡Ë¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¡£Í¦¼Ô¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿ ¡É¤½¤Î¸å¡É ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Í¦¼Ô¤È¶¦¤ËËâ²¦¤òÂÇÅÝ¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ëËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¡¢Èà½÷¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ÎÎ¹Ï©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ ¡ÉËâ²¦Æ¤È²¸å¡É ¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê»þ·ÏÎó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ËâË¡¤ä·õ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Êª¸ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×Éô¿ô3200ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ÎÂè2´ü¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è1·î16Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ30¶É¥Í¥Ã¥È ¡ÉFRIDAY ANIME NIGHT¡É ¤ÇÊüÁ÷¡£
Âè1´ü¤âËè½µ¶âÍË¤ÎÆ±ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¡£Ï·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤ÎÎ¹Ï©¤¬¸«¼é¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ1·î16Æü¤«¤éËè½µ¶âÍËÌë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£
¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤ó¤ÀTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤ÎËÜÊÔ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤ÎÎ¹¤ÎÊª¸ì¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¤Î¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤¿¡¢Evan Call¤¬¼ê³Ý¤±¤¿·àÈ¼¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤³¤ÎÂè2´ü¤Ç¤âEvan Call¤¬Â³Åê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·àÈ¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢º£²ó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢È¯Çä·èÄê¤Î°ìÊý¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÌÚÏ³¤ìÆü¤Î¤â¤È
¤Ç¿åÊÕ¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¤ÎÈ±¤ò·ë¤¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÐË¤«¤Ê¼«Á³¤È¥¥é¥¥é¤ÈÈ¿¼Í¤¹¤ë¿åÌÌ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ê¤³¤Î¾ð·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Âè1´ü¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÌÚ±¢¤ÇÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¥Õ¥§¥ë¥ó¤È¡¢Èà½÷¤ò¸ª¤Ç»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¤³¤Á¤é¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â°õ¾ÝÅª¡£Âè1´ü¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ä¡¢·àÈ¼À©ºî¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤äÅ¤ÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¤À¡£
¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¡¢¸½ºßÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¤À¡£
¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÌÀÆü2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ30¶É¥Í¥Ã¥È ¡ÉFRIDAY ANIME NIGHT¡É ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó°ì¹Ô¤ÎÎ¹¤ÎÂ³¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤äºîÉÊ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë
