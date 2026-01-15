¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¡ù¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¿·ºî¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡ÙÅÐ¾ì¡ª
¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¿·ºîÅÐ¾ì¡ª¡¡±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿·ºî¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ù¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ç¥³¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿14ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¤â¤¦¤¹¤°2·î¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡ª
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿4Î³¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎBOX¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¥ç¥³¥é¥¢¥½¡¼¥È¡£
³¨ËÜ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¡¢¹¤¬¤ë¤Î¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤ò¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤ª²Û»Ò¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤Ø¤Î´ê¤¤¤â¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤«¤é¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿·ºî¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡ÖAll Wonderful¡ª¡¿ ¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Î©ÇÉ¤Ê·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¥¦¥µ¥®¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¤¬¡¢Ì´¤òËº¤ì¤¿º¾µ½»Õ¡¦¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤òÁêËÀ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¤ò4¼ï¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Ë¡£
¥·¥ç¥³¥é¤Î¼ïÎà¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤¬¹á¤ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤ÎÂÀ×·¿¥·¥ç¥³¥é¡¢Å¾¤¬¤ëµðÂç¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¥¸¥å¥Ç¥£¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¥·¥ç¥³¥é¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¡¦¥É¡¦¥Õ¥ê¥å¥¤¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¤É¤ó¤ÊÆ°Êª¤â¶§Ë½¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÌë¤Î±óËÊ¤¨¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë¥·¥ç¥³¥é¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿5¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤Î¥·¥ç¥³¥é¡£
¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢Ì´¤ò¿®¤¸¤ëÍ¦µ¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¢¤ì¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥à¥¢¡¦¥¤ ¥ë¥Þ¡¿ ¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡×¡¢¡ÖChildhood ¡¿ ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡×¡¢¡Ö¤Ò¤½¤«¤ÊÌ´ ¡¿ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡Ä ¡¿ ÇòÀãÉ±¡×¤âÅÐ¾ì¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ç¥³¥é¤Ï¡¢1·î10Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óºÅ»ö²ñ¾ì¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊC¡ËDisney
