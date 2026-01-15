Reddit¥é¥¤¥¯¤Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖDigg¡×¤¬Éü³è
¤«¤Ä¤ÆGoogle¤ÎÇã¼ý¸õÊä¤ËÌ¾¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖDigg¡×¤ÎºÆ»ÏÆ°·×²è¤¬¿Ê¤ß¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Digg¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ£¿ô¤Î¾ðÊó¸»¤«¤é¼ý½¸¤·¤ÆÉ½¼¨¤·¡¢¤½¤Î½Å¤ßÉÕ¤±¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ÅêÉ¼¤¬´Ø¤ï¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ2004Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢2005Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎReddit¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2010Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎ¤ÎºÆÀß·×¤¬ÉÔÉ¾¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÂçÎÌÎ¥Ã¦¡£
Reddit¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£½Å»ë¤Î¥µ¥¤¥È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Google¤äOpenAI¤ò´Þ¤àAIÊ¬Ìî¤Î¼çÍ×´ë¶È¤È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤«¤éÄÉ²Ã¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Digg¤Ï2012Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Betaworks¤Ê¤É3¼Ò¤ËÊ¬³äÇäµÑ¤µ¤ì¡¢°Ê¸å¤Ï±¿±Ä¼çÆ³¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤È²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢DiggÁÏ¶È¼Ô¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥í¡¼¥º»á¤ÈReddit¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤Î¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥ª¥Ï¥Ë¥¢¥ó»á¤Ï¡ÖAI¤ÎÂæÆ¬¤¬DiggºÆ·ú¤Îµ¡²ñ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È³Î¿®¤·¡¢2025Ç¯3·î¤ËDigg¤òÇã¼ý¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¡¢¾·ÂÔÀ©¤Î¥¯¥í¡¼¥º¥É¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖDigg¡×¤òÁÏ¶È¼Ô¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥í¡¼¥º¤ÈReddit¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥ª¥Ï¥Ë¥¢¥ó¤¬Çã¼ý¤·¤ÆºÆÀ¸¤Ø - GIGAZINE
2026Ç¯1·î14Æü¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ã¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·À¸Digg¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥êÈÇ¤¬Â¸ºß¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÊ£¿ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Î¶½Ì£¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Digg¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹½ÃÛÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥á¥¼¥ëCEO¤Ï¡ÖÈô¹ÔÃæ¤ËÈô¹Ôµ¡¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÈó¾ï¤Ë·ÚÎÌ¤ÊÀß·×¤Ç»Ï¤á¡¢Ëè½µÀÑ¶ËÅª¤Ë¿·µ¡Ç½¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥í¡¼¥º»á¤é¤Ï¡ÖAI¤¬¸½Âå¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Îº®Íð¤äÍ³²À¤ò²ò·è¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅý¹ç¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇAI¥Ü¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÍÑ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊKYC¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥·¥°¥Ê¥ë¤ò½¸¤á¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë·Á¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤ÎÄó°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Æ±»Î¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë½¸¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ò¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Æ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢´ðÈ×¥Ç¡¼¥¿¤òÌÀ¤«¤µ¤º¤Ë¾ðÊó¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë°Å¹æµ»½Ñ¡Ö¥¼¥íÃÎ¼±¾ÚÌÀ¡×¤òËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ë»È¤¦µ»½Ñ¤ò»î¸³Æ³Æþ¤·¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢µÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë½êÍ¡¦»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Digg¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Reddit¤Î¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¿ôÌ¾¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Digg¤Ï¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÂÎ¸³¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Þ¤À¶ñÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥í¡¼¥º»á¤Ï¡ÖDigg¤ò¿¿¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ØÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸øÊ¿¤ÊÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÅ¬²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿ôÇ¯´Ö¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯´ðÈ×À°È÷¤ò½ª¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£