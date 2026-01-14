¡Ö½õ¤±¤º¤Ë¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡×2ºÐÂ©»Ò¤òÀöÂõµ¡¤ËÊüÃÖ¤·»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç31ºÐÉãÂáÊá¡¡¸í¤Ã¤ÆÍî²¼¤·ÃâÂ©»à¡¡°ñ¾ë¡¦¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»Ô
°ñ¾ë¸©¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀöÂõµ¡¤ËÍî¤Á¤¿2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤òÊüÃÖ¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢31ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î»³¸ýÍµÍøÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¡¢¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÂ©»Ò¤Î»³¸ý°ª°á¤Á¤ã¤ó¡Ê2¡Ë¤¬ÀöÂõµ¡Æâ¤ËÆ¬¤ò²¼¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·ÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ª°á¤Á¤ã¤ó¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀöÂõµ¡¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸í¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬ÊüÃÖ¤·¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£