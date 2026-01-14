ÆüËÜ¥Ï¥àµÜÀ¾¡Ö°ìµå¤òÂç»ö¤Ë¡×¡¡40ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¡¢¿·µå¤âÄ©Àï
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎµÜÀ¾¾°À¸Åê¼ê¤¬14Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ÎÊì¹»¡¢´Ø³ØÂç¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£40ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤Ï¿·¤¿¤Ê1Ç¯¤Ø¡Ö°ìµå¡¢°ì»î¹ç¤òÂç»ö¤Ë¡¢²ù¤¤¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÄÌ»»900»î¹ç¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÂÎ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ê¡¢Åêµå¤ËÉé¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÏÎãÇ¯¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤éÁ´¿È¤òÆ°¤«¤¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£¡Ö¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤éÅê¤²Â³¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¥×¥í19¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÈ÷¤¨¤Æ´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£