Apple¡¢Final Cut Pro¤äLogic Pro¤ò´Þ¤à¿·¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ÖApple Creator Studio¡×
Apple¤Ï1·î13Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤ä²»³ÚÀ©ºî¡¢²èÁüÊÔ½¸¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·Ï¥¢¥×¥ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¿·¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÖApple Creator Studio¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÎÁ¶â¤Ï·î³Û1,780±ß¤Þ¤¿¤ÏÇ¯´Ö17,800±ß¤Ç¡¢1¥«·î¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Âç³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¸þ¤±¤Ë¤Ï·î³Û480±ß/Ç¯´Ö4,800±ß¤Î³Ø³ä¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£Äó¶¡³«»Ï¤Ï1·î29Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Apple Creator Studio¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¼ç¤Ê¥¢¥×¥ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Final Cut Pro¡§¥Ó¥Ç¥ªÊÔ½¸¡ÊMac¤ª¤è¤ÓiPad¡Ë
Logic Pro¡§²»³ÚÀ©ºî¡ÊMac¤ª¤è¤ÓiPad¡Ë
Pixelmator Pro¡§²èÁüÊÔ½¸¡ÊMac¤ª¤è¤ÓiPad¡Ë
Motion¡§2D/3D¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈºîÀ®¡ÊMac¡Ë
Compressor¡§Æ°²è¤Î½ñ¤½Ð¤·¡¦½ÐÎÏÀßÄê¡ÊMac¡Ë
MainStage¡§¥é¥¤¥Ö¸þ¤±²»¸»´ÉÍý¡ÊMac¡Ë
Keynote¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢Pages¡ÊÊ¸½ñºîÀ®¡Ë¡¢Numbers¡ÊÉ½·×»»¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊiPhone¡¢iPad¡¢Mac¡Ë
PC¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉ½¸½¤¬¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Creator Studio¤Ï¡¢ÍÑÅÓ¤´¤È¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿À©ºî¥Ä¡¼¥ë¤ò°ì³ç¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÆ³Æþ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¡¢·ÑÂ³Åª¤Êµ¡Ç½¶¯²½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤ÇApple¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢Final Cut Pro¡Ê50,000±ß¡Ë¡¢Logic Pro¡Ê30,000±ß¡Ë¡¢Pixelmator Pro¡Ê8,000±ß¡Ë¡¢Motion¡Ê8,000±ß¡Ë¡¢Compressor¡Ê8,000±ß¡Ë¡¢MainStage¡Ê5,000±ß¡Ë¤ÎÇã¤¤ÀÚ¤êÈÇ¤â°ú¤Â³¤Äó¶¡¤¹¤ë¡£
Creator Studio¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢²èÁüÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¡ÖPixelmator Pro¡×¤ÎiPadÈÇ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ÈApple Pencil¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿ÊÔ½¸´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶¤È¥â¥Ð¥¤¥ë´Ä¶¤Î´Ö¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê²èÁüÊÔ½¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¡Ç½¤¬Â¿¿ôÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£Final Cut Pro¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òAI¤¬²òÀÏ¤·¤ÆÊÔ½¸¤Î¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤òÊä½õ¤¹¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥È¸¡½Ð¡×¤ä¡¢²»À¼¤«¤éÆÃÄê¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ë¡ÖÊ¸»úµ¯¤³¤·¸¡º÷¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£
Logic Pro¤Ë¤Ï¡¢AI¤¬ÅÅ»Ò²»³Ú¤Î±éÁÕ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡ÖSynth Player¡×¤ä¡¢²»¸»¤«¤é¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò¼«Æ°Åª¤ËÃê½Ð¤¹¤ë¡Ö¥³¡¼¥ÉID¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¡¦ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ï¥Ö¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Keynote¡¢Pages¡¢Numbers¤È¤¤¤Ã¤¿iWork·Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
