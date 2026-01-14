¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â♡¡Ú¥¬¥Á¥ã¡ÛÄ¶²Ä°¦¤¤¡ª¡Ö¿·ºî¥¥ã¥é¥Á¥ãー¥à¡×
ÅÜÅó¤Î¿·ºî¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¯¡Ú¥¬¥Á¥ã¡Û¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼¡¡¹ÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿»×¤ï¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¿·ºî¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ー¥Û¥ë¥Àー´¶³Ð¤Ç¥¸¥ã¥éÉÕ¤±¤¹¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥È¥¤¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤æ¤ë～¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²Ä°¦¤¤¡ª
»Ø¤Ë¤Ï¤á¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏ¤Î¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó ¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡£Ìó10cm¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª ¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤Ç¡¢@gnm.ao¤µ¤ó¤â¡Ö¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½¾ð°ã¤¤¤Î¥¹¥ó¥¹¥ó¤¬2¼ïÎà¤È¡¢¥Î¥ó¥Î¥ó¡¢¥¾¥ó¥¾¥ó¤ÎÁ´4¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï\500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
Á´À©ÇÆ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
ÀâÌÀÉÔÍ×¤Î²Ä°¦¤µ¡ª ¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿¥±ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝ´É¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥ー¥Á¥§ー¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£Á´5¼ïÎà¤Ç³Æ\400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¡Ú¥¬¥Á¥ã¡Û¤Ï¹ÔÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê²ó¿ôÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡£Áá´ü½ªÇä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥È¥¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÈÎÇä¾ì½ê¤ò¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤·¤ÆÂ¨GET¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@gnm.aoÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Reco.N