BLACKPINK¡¦¥ê¥µ¡¢¥Ö¥é¥È¥Ã¥×Æ©¤±¸«¤¨¡ÈÂçÃÀ°áÁõ¡É¤Ç¿§µ¤ÇúÈ¯¡ª¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡ÚPHOTO¡Û
BLACKPINK¤Î¥ê¥µ¤¬¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à¡È¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¡É¤Ê¿§µ¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥ê¥µ¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖFeelin spicy¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥µ¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼Æ©¤±Æ©¤±¡È¾×·â¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¡É
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢1·î11Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÁ°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¤³¤ÎÆü¥ê¥µ¤Ï¡¢Í¥²í¤µ¤ÈÄ©È¯Åª¤Ê¥à¡¼¥É¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó¸µ¤Ë¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤¬¤Û¤Î¤«¤ËÆ©¤±¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ÁÇºà¤Î°áÁõ¤ò¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö½÷¿À¤½¤Î¤â¤Î¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥µ¤¬½êÂ°¤¹¤ëBLACKPINK¤Ï1·î24Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¹á¹Á¤Î¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØDeadline¡Ù¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¡þ¥ê¥µ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥é¥ê¥µ¡¦¥Þ¥Î¥Ð¥ó¡£¥°¥ë¡¼¥×Í£°ì¤Î¥¿¥¤½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2010Ç¯¤Ë¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¿¤À1¿Í¹ç³Ê¤·¡¢2016Ç¯8·î¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°µ´¬¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«¤»¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÀ³Ê¤À¡£2025Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡¿½ô»ö¾ð¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç±éµ»¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡£