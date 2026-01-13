紅林は昨年3月に結婚を報告

超豪華メンバーが終結した。オリックスの麦谷祐介外野手が12日、自身のインスタグラムを更新。紅林弘太郎内野手の結婚披露宴に出席したことを報告した。ずらりと揃ったオリックスナインに「みなさん笑顔がすごい」などファンの心も温まったようだ。

麦谷は「紅さんの結婚に出席させていただきました これからも末長くお幸せに」と記し、紅林と新婦をオリックスナインが取り囲んで集合写真を撮影した様子をアップ。また、ハッシュタグでは「紅さんのスピーチに感動」「あんな事喋れるんだ」などと、紅林のスピーチに感動したことを付け加えた。

幸せいっぱいの様子にファンから「紅くん、おめでとうございます お幸せに」「くれおめでとう みなさん笑顔がすごい」「お幸せのおすそ分けありがと」「麦ちゃん幸せな紅林くんのおすそ分けありがとう」「末永くお幸せに」などと反応が寄せられた。さらに紅林本人も「ありがとう！」と返信し、参列に感謝していた。

紅林は昨年3月3日に自身のインスタグラムで結婚を発表。4月末は夫人の出産に立ち会うため、“父親リスト”入りで欠場していた。2023年にベストナイン、昨季はゴールデン・グラブ賞獲得と、23歳にして実績を積み上げている。今季の飛躍にも期待したい。（Full-Count編集部）