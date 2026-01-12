「減らせば暮らしは整う」と思っていませんか？ 整理収納アドバイザー1級を持つまなぷうさんも、片づけを始めたころは「ものを減らそう」と意識していたひとり。使っていないものや、なくても困らなそうなものを見直し、思い切って手放していたそうです。ところが実際にその状態で暮らしてみると、「前のほうが使いやすかったかも」と小さな不便さを感じる場面も。今回は、1度手放したことで必要性に気づき、あえて買い戻した4つのものを、教えてもらいました。

1：作業台としても使える「レンジ台」

キッチンを広く使いたくて、電子レンジを置く台を手放したことがありました。専用のレンジ台がなくても、無印良品の平台車を持っていたので、それがあれば「レンジは置けるし、見た目もすっきりするだろう」と、思っていたのです。

【写真】バッグは用途を考えて整理

ところが、実際にレンジ台を手放した生活をしてみると、レンジを使うたびに腰をかがめる動作が増え、気づかないうちに小さなストレスが積み重なっていきました。

そこで、作業台としても使えるレンジ台（写真1枚目）をあらためて購入。高さと置き場所がきちんと定まったことで、キッチンの動線がぐっとラクになって、「やっぱり必要なものだった」と実感しています。

2：使う場面が明確な「バッグ」

バッグも「数を減らそう」と考え、用途の似たものを中心に手放したことがあります。

けれど当時は、“減らすこと”ばかりに意識が向いていて、「自分にとって本当に使いやすいバッグはどれか」「どんな場面で使っているのか」を立ち止まって考えていませんでした。

その結果、必要だったバッグまで手放してしまい、結局は以前使っていたものを買い戻すことに。

今は使いやすさを大切にしながら、「使う場面がはっきり決まっているバッグ」だけを持つようにしています。

3：ものの定位置をつくってくれる「収納用品」

「収納用品を使わず、直置きのほうがラク」と思っていた時期もありました。

確かに、一時的には出し入れしやすかったのですが、ものが倒れたり、いつの間にか散らかっていたりと、次第に落ち着かない状態になっていきました。

収納ケースを使って定位置をつくったことで、戻す場所が明確になり、結果的に片づけがラクになりました。

収納用品は“増やすもの”ではなく、「使いやすさを整えるための道具」だったと気づきました。

4：作業がはかどる「お気に入りの文房具」

文具は「代用できるから」と、つい手放しやすいもののひとつ。

けれど、自分が気に入っていたものとは違う、適当に買ったものを使ってみると、書きにくさや使いづらさが気になり、作業効率はもちろん、なんとなく気分まで下がってしまいました。

ノートやペンは、やっぱり自分が「かわいい」と思えるものを選びたい。

小さな道具ですが、手に取るたびに感じる快適さやわくわく感は、想像以上に大きかったのです。

1度手放したことで分かった、自分に必要なものたち

ものを減らすことは、暮らしを整える大切な一歩です。でも、「減らすこと」自体が目的になってしまうと、かえって不便になることもあります。

今回買い戻したものは、どれも“たくさん持ちたいもの”ではなく、「あると暮らしが整うもの」でした。

手放してみたからこそ、自分にとって本当に必要なものが見えてきたのだと思います。これからも、量より使いやすさを大切にしながら、「ちょうどいい暮らし」を見直していきたいと思います。