ジョン・スーフー氏が公開した貴重な1枚

ドジャースの球団公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が自身のインスタグラムで“お宝写真”を公開した。棚を埋め尽くす歴代スターのボブルヘッドの中に、意外な「日本製」が混じっており、ファンの間で反響を呼んでいる。

公開された写真には、絶景が広がっていた。今季も歴史を刻み続ける大谷翔平投手はもちろん、昨年で現役を引退したクレイトン・カーショー投手や、かつてドジャースでトルネード旋風を巻き起こした野茂英雄氏、伝説の名将として知られるトミー・ラソーダ氏ら、球団の歴史を彩るスターたちのボブルヘッドが所狭しと並べられている。このコレクションはスーフー氏自身のものではなく、知人のものだというが、その質と量はちょっとした博物館級だ。

スーフー氏は「皆さんはどれを持っていますか？ 私は……何も持ってないよ！」とユーモアを交えて投稿。大谷の打撃や投球のポーズなど多くのボブルヘッドが並ぶ中、ファンの視線はドジャースのロゴが入った青い「達磨（だるま）」にも注目が集まった。

球団の歴史を飾るスター選手の人形の中に、日本の伝統工芸品がメジャーの至宝に混じる様子に、ファンも続々と反応。「これぞコレクション」「最高のヒーローたち」だるまが素敵です」「どこで達磨をゲットできるんですか？」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）