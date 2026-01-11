【入室したら最後…】「原稿しないと出られない部屋」がSNSで話題 -「今から一緒に原稿しませんか」「閉じ込められに行きます」と話題
レポートや作文、そして同人誌の原稿を書こうとしても、集中が途中で途切れてしまって進まなかったりしますよね。そんな方におすすめしたいのが、今、SNSで話題の「原稿しないと出られない部屋」です。
【原稿しないと出られない部屋web版】を公開しました✨
原稿時間 50分 / 休憩時間 10分 でカウントダウンしています⏰
ぜひ原稿にご活用ください🖋
(@sururu_netより引用)
こちらは、「50分原稿に集中するサイト」です。
複数の同人誌印刷所の印刷セットを一括検索・比較し入稿・決済まで完結できるwebサービス「するる」が運営しているもので、この部屋に入室したら50分間退出することはできません。ひたすら原稿するのみ。10分の休憩を挟んで、また50分間スタート。それを6セット繰り返すのだとか。
それの何がいいのか?と思われる方もいるかもしれませんが、一人で原稿を書き続けるというのは結構大変でして。集中が切れたり、スマホやおやつに誘惑されたり、心が折れたり……。でも、この部屋には「現在43人がこの部屋で原稿中」と表示されるようになっているので、自分のほかにも今原稿を頑張っている人がこんなにいるんだと思うと、頑張れたりするわけです。
要は気持ちの問題なのですが、これがなかなか同人誌界隈で重宝されているようで「ありがて〜」「これは良いお部屋…!『原稿してひといっぱいいるんだな〜』と思うとワクワクする」「レポート書くのに使えそう」「そろそろここにぶち込まれないと締切間に合わない」「今から一緒に原稿しませんか」「閉じ込められに行きます」といった声が続々と。発想が素晴らしいですね!!
もちろん、原稿に限らず、勉強や仕事など何かに集中したい方にもぴったり。締め切りに追われている人も追われていない人も、ぜひ、集中したいときに入室してみては?
